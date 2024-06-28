Туркменистан готов рассмотреть предложения корейской компании Daewoo в химпромышленности

Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения корейских партнеров по развитию химической промышленности. Об этом заявил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в четверг, 27 июня, с руководителем компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.» Бек Джунг-Ваном.

Корейские компании вносят большой вклад в развитие туркмено-корейского экономического сотрудничества, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, отметив их активное участие в реализации крупных проектов в газовой и химической промышленности страны.

В настоящее время в Туркменистане на государственном уровне осуществляются программы по модернизации и диверсификации различных отраслей национальной экономики, где чётко определены первостепенные задачи, реализуются масштабные проекты.

В этой связи глава государства высоко оценил установившееся позитивное сотрудничество между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.», заявив о готовности туркменской стороны рассмотреть конкретные предложения корейских партнёров по развитию химической промышленности, в частности, производства фосфорного, аммиачного и карбамидного удобрений.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных областях. В числе приоритетных направлений были обозначены газовая и химическая промышленность, транспорт, сфера высоких технологий и инвестиций, а также многие другие, где с учётом имеющегося потенциала и возможностей приложение общих усилий видится наиболее эффективным.

Большие возможности двустороннего партнёрства возникают в связи с реализации в Туркменистане второго этапа строительства уникального «умного» города Аркадаг и реализации мегапроекта «Ашхабад-сити».

В Туркменистане, снискавшем в мире репутацию надёжного делового партнёра, сформирована прочная база для эффективной деятельности иностранных компаний и реализации совместных инвестиционных проектов, отметил Бек Джунг-Ван.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Туркменистаном – страной, следующей по пути устойчивого развития и обладающей мощным экономическим потенциалом, является для возглавляемой им компании большой честью.

Встреча с Аркадагом Бердымухамедовым

В этот же день президент компании «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.» Бек Джунг-Ван встретился с Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

На встрече был высоко оценен вклад деловых кругов Республики Корея в расширение двусторонних экономических отношений, ярким примером чему служат совместные проекты, эффективная работа крупных корейских компаний в различных отраслях туркменской экономики, прежде всего в нефтегазовой и химической промышленности.

Новую страницу в истории межгосударственных связей, по общему мнению, открыл недавний государственный визит Президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Туркменистан, в рамках которого подписан солидный пакет документов.

«Учитывая реализуемые в Туркменистане программы социально-экономического развития, крупномасштабные реформы и созданные благоприятные условия для зарубежного бизнеса, имеется возможность развивать сотрудничество по новым направлениям», – сказал Национальный Лидер.

При этом подчёркивалось, что в Туркменистане особое внимание уделяется надёжности возводимых объектов и их соответствию экологическим стандартам. Большое значение придаётся внедрению новейших достижений науки и техники, привлечению иностранного капитала. В данной связи отмечалось плодотворное сотрудничество между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.».

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что многолетнее взаимовыгодное партнёрство будет и далее успешно развиваться.///nCa, 28 июня 2024 г.