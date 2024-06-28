Президентские выборы в Иране – Граждане Ирана в Туркменистане отдали свои голоса

Сегодня (28 июня 2024 года) в Иране состоялись внеочередные выборы Президента, в связи с тем, что президент Раиси трагически погиб в результате крушения вертолета 19 мая 2024 года.

Посольство Ирана в Туркменистане организовало участки для голосования, чтобы граждане Ирана в Туркменистане могли воспользоваться своим избирательным правом. Основной избирательный участок находился в дипломатическом комплексе посольства в Ашхабаде.

Кроме того, для водителей и экипажей иранских грузовых автомобилей, находящихся на территории Туркменистана при доставке/получении груза или транзите, были организованы пункты голосования.

“В настоящее время в Туркменистане насчитывается около 150 избирателей, имеющих право голоса”, – сказал Голам Хоссейн Эбрахими, советник и координатор по связям со СМИ посольства Ирана в Ашхабаде.

“Информация была своевременно доведена до всех избирателей, и ожидается, что все они отдадут свои голоса задолго до закрытия”, – сказал он.

Посол Ирана Али Моджтаба Рузбехани поблагодарил руководство и правительство Туркменистана за содействие в беспрепятственном проведении выборов.

* * *

В Иране насчитывается около 61 миллиона избирателей, имеющих право голоса.

Всего было одобрено шесть кандидатов, но двое из них выбыли до выборов. В выборах участвуют четыре кандидата:

Саид Джалили, независимый кандидат

Мохаммад Багер Галибаф, Партия развития и справедливости

Масуд Пезешкиан, независимый кандидат

Мостафа Пурмохаммади, Ассоциация воинствующего духовенства /// nCa, 28 июня 2024 г.

Несколько фотографий с избирательного участка в Ашхабаде: