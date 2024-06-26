Международный форум Центральной Азии в Бишкеке рассматривает инвестиции в здравоохранение как катализатор региональной трансформации

Бишкек, Кыргызстан, 26 июня 2024 г. – Под девизом «Здоровье – лучшая инвестиция» первый в истории Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии собрала международные, региональные и национальные заинтересованные стороны, чтобы подчеркнуть преобразующий потенциал инвестиций в здравоохранение для устойчивого развития во всех пяти государствах-членах ВОЗ в Центральной Азии.

Это двухдневное мероприятие проводится под патронажем Президента Кыргызской Республики и организовано Европейским региональным бюро ВОЗ и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. Оно направлено на демонстрацию передового опыта и инновационных стратегий инвестиций в здравоохранение, соответствующих Целям устойчивого развития (ЦУР), например, посредством государственно-частного партнерства или использования инструментов цифрового здравоохранения для повышения эффективности.

Выступая на Форуме, д-р Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, сказал следующее: «Есть причина, по которой мы находимся здесь, в самом сердце Центральной Азии. В то время как остальная часть Европейского региона ВОЗ стремительно стареет, этот регион обладает значительным числом молодых и образованных людей – примерно половина населения здесь моложе 30 лет. Это даст Центральной Азии преимущество в ближайшие десятилетия, если потенциал молодежи будет максимально реализован. Тем временем экономический рост остаётся устойчивым. Ожидается, что общий ВВП увеличится на 4,1% в этом году, что выше, чем в любой другой части Европейского региона ВОЗ. Эти два показателя – демография и экономика – предоставляют Центральной Азии уникальную возможность ускорить своё развитие, инвестировать в ключевые секторы, включая здравоохранение, и в конечном итоге улучшить жизнь миллионов людей в этом красивом, разнообразном регионе».

В течение следующих двух дней участники Форума будут изучать прогрессивные подходы для расширения доступа к первичной медико-санитарной помощи, борьбы с туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, смягчения последствий изменения климата, повышения готовности к чрезвычайным ситуациям и решения проблемы высоких показателей неинфекционных заболеваний.

В Центральной Азии проживает 76,5 миллионов человек, из которых 30% в возрасте 14 лет и младше. За последние два десятилетия ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 5,2 года для мужчин и на 4 года для женщин, а материнская смертность снизилась вдвое. Благодаря решительной политической поддержке правительств стран региона и значительным инвестициям в здравоохранение и смежные области, которые осуществляют как многочисленные доноры, так и сами государства, регион активно стремится к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Тем не менее, существует насущная потребность в ускорении прогресса, что требует усиленной поддержки от ключевых развивающих партнеров.

Это обнадеживает, что экономический рост увеличивается более чем на 4% в год, что более чем вдвое превышает темпы роста в ЕС. Сектор здравоохранения играет ключевую роль в этом росте, будучи значимым работодателем и потребителем товаров и услуг, и занимает место среди десяти ведущих отраслей экономики. К тому же, благодаря мультипликативному эффекту инвестиций в здравоохранение — для экономики, социальной согласованности, экологического восстановления и человеческого капитала — этот сектор должен получать еще большую выгоду.

С момента принятия «Дорожной карты в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии», Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистане наращивают сотрудничества в сфере здравоохранения. Эта «дорожная карта» определяет 11 направлений действий, включая укрепление первичной медико-санитарной помощи, продвижение цифровой трансформации здравоохранения, улучшение финансовой защиты, снижение бремени инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также создание здоровой и зеленой среды.

Еще одной целью Форума является установление новых партнерских отношений и обязательств по инвестированию в инфраструктуру здравоохранения и инновации, формируя будущее, в котором здоровье будет признано основой процветания и стабильности в Центральной Азии.

Для дополнительной информации:

Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии

https://www.who.int/europe/ru/event/central-asia-international-health-investment-forum

Дорожная карта в поддержку здоровья и благополучия в Центральной Азии (‎2022–2025)‎

https://www.who.int/europe/ru/publications/i/item/WHO-EURO-2022-5905-45670-65601

///ВОЗ Туркменистан, 26 июня 2024 г. (фото – AkiPress)