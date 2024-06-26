Махтумкули Фраги – Поэт Человечества: в городе Аркадаг состоялся брифинг для журналистов

Во вторник, 25 июня, в городе Аркадаг состоялся брифинг для журналистов под названием «Махтумкули Фраги – Поэт Человечества».

В ходе форума подчеркивалась роль воздействия бесценного творческого наследия Махтумкули Фраги на формирование нравственных ценностей у молодого поколения, а также влияние принципов гуманизма, миролюбия и дружбы, пропагандируемых в творчестве великого философа и поэта, на политические подходы, которых придерживается современный Туркменистан.

Также речь шла о путях популяризации духовного достояния народа и его истории, что является ключевым звеном в деле сохранения нематериальных национальных ценностей. Внедрение в этот процесс приёмов и методов мультимедийной журналистики и цифровых технологий способствует популяризации уникальных традиций туркменского устного народного творчества и танцевального искусства.

В форуме приняли участие представители местных и зарубежных СМИ, государственных телеканалов, деятели культуры, представители иностранных дипломатический миссий. ///nCa, 26 июня 2024 г.