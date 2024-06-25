В Астане стартовали Дни культуры Туркменистана

Сегодня в Астане начались Дни культуры Туркменистана в Казахстане. Первым мероприятием стал показ художественного фильма режиссера Арслана Еуебердиева «Истарин», основанного на произведении туркменского поэта Махтумкули Фраги «Ат исларин».

На торжественном открытии присутствовали представители государственных органов, творческой и научной интеллигенции двух стран, а также общественные деятели.

Вице-министр культуры и информации РК Ербол Аликулов в своем выступлении подчеркнул значимость Махтумкули Фраги, отметив, что его духовное наследие символизирует дружбу и мир всего Тюркского мира.

В рамках дней культуры будут проведены следующие мероприятия:

Презентация книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули» в Национальной академической библиотеке РК.

Выставка народного прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева и Гала-концерт.

Показ художественного фильма режиссера Хекима Алавова «Красное яблоко»

Постановка моноспектакля «Мудрец»

Показ национальной одежды Туркменистана.

27 июня мероприятия завершатся Гала-концертом с участием мастеров искусств двух стран. ///nCa, 25 июня 2024 г. (фото – Министерство культуры и информации Казахстана)