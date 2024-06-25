Туркменистан и Азербайджан обсуждают возможности диверсификации Срединного коридора

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов в рамках рабочего визита в Ашхабад встретился с председателем агентства «Туркменские железные дороги» Азатом Атамурадовым и высокопоставленной делегацией агентства «Туркменские морские и речные пути».

На встрече обсуждались вопросы укрепления связей в сфере железнодорожного транспорта между двумя странами, увеличения объемов грузоперевозок и мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия – Европа и Китай – Европа.

Подробно обсуждено укрепление связей в области железнодорожного транспорта между двумя странами, увеличение объемов грузооборота, а также возможности мультимодальных грузоперевозок в направлениях Центральная Азия – Европа – Центральная Азия и Китай – Европа – Китай. Отмечена значительная потенциальность для сотрудничества и важность представления этих возможностей на европейском рынке.

Кроме того, в рамках поездки председатель АЖД провел встречи с руководством государственных концернов “Туркменнебит”, “Туркменгаз”, “Туркменхимия” и Туркменской государственной товарно-сырьевой биржи, предоставив подробную информацию о работах, проводимых АЖД в области расширения возможностей Срединного коридора.///nCa, 25 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Азербайджана в Туркменистане)