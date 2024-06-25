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Первая медицинская помощь в центре внимания Курса ОБСЕ по подготовке медицинских инструкторов для пограничников в Туркменистане

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В понедельник, 24 июня, стартовал организованный ОБСЕ курс по подготовке медицинских инструкторов. В курсе приняли участие 24 пограничника, которые работают в отдаленных районах и оказывают первую помощь при чрезвычайных ситуациях и инцидентах, специализируясь на спасательных операциях, сообщает Центр ОБСЕ в Ашхабаде.

Курс направлен на повышение практических навыков слушателей и сосредоточен на современных и эффективных методах оказания первой медицинской помощи на догоспитальном этапе. Участники будут обучены сердечно-легочной реанимации, первым действиям при травмах и кровотечениях, управлению стрессом и шоком, а также процедурам этапирования пациентов и перевода их на следующий уровень оказания медицинской помощи.

Открывая учебный курс, Джон Макгрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сказал: “Как известно, государства-участники ОБСЕ привержены укреплению безопасности границ и управлению ими”.

“Чрезвычайно важная работа пограничников сопряжена со специфическими рисками для здоровья, поскольку пограничники несут службу в различных климатических и географических условиях в любое время суток”, – подчеркнул Макгрегор.

“Передовой международный опыт показывает, что любой должным образом подготовленный человек может оказать первую медицинскую помощь, тем самым спасая жизнь человека даже в критической ситуации”, – добавил он.

Курс проводят два международных медицинских эксперта из Германии. Для слушателей также будут организованы имитационные упражнения, адаптированные к климатическим и географическим условиям региона.

Эксперты из Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Центра ОБСЕ в Ашхабаде выступят с докладами по таким важным темам, как меры по оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, профилактика инфекций и инфекционный контроль, медицинская этика при реагировании на ЧС и психическое здоровье.

Курс организован в рамках внебюджетного многостороннего донорского проекта Центра “Укрепление потенциала государственной пограничной службы Туркменистана” при финансовой поддержке правительства Германии. ///ОБСЕ, Ашхабад, 24 июня 2024 г.

 

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