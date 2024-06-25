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Делегация Туркменистана принимает участие в программе “Диалог следующего поколения 2024”

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24 июня 2024 года в Сеуле состоялась церемония открытия программы под названием “Диалог следующего поколения 2024”, а также конференция по сотрудничеству в области природных ресурсов.

Мероприятие было организовано Секретариатом Форума сотрудничества “Центральная Азия – Республика Корея”.

Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств, исследователи и эксперты из стран Центральной Азии и Республики Корея, в том числе представители дипломатических миссий стран Центральной Азии, аккредитованных в Корее.

От имени Туркменистана в форуме участвуют представители Министерства иностранных дел Туркменистана и Академии наук Туркменистана. В ходе конференции участники выступили с презентациями об основных минеральных ресурсах своих стран и обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в этой области.

Работа Программы продлится до 29 июня 2024 года. ///nCa, 25 июня 2024 года (фото – Посольство Туркменистана в Корее)

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