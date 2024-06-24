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Туркменистан выразил соболезнования России в связи с событиями в Дагестане

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил письмо с соболезнованиями Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическими вооруженными нападениями, произошедшими в городах Махачкала и Дербенте Республики Дагестан, которые повлекли за собой человеческие жертвы и увечья.

«Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла», – говорится в письме, текст которого был опубликован на сайте Посольства Туркменистана в РФ.

Глава Туркменистана от имени народа и Правительства, а также от себя лично передал слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. ///nCa, 24 июня 2024 г.

 

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