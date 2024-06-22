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ПРООН и партнеры организовали семинар по сохранению биоразнообразия и эффективному управлению ООПТ

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Капланкырский национальный заповедник, Туркменистан. маленькая птичка гуляет по пляжу

20 июня 2024 года в Дашогузе в гибридном формате прошел семинар по вопросам сохранения биоразнообразия и эффективного управления охраняемыми территориями (ООПТ) региона. Семинар был организован в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемого ПРООН в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, сообщает ПРООН в Туркменистане

В ходе семинара участники обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества между сотрудниками Капланкырского заповедника и органами местного самоуправления для объединения усилий по сохранению биоразнообразия в регионе. Семинар также послужил площадкой для анализа уровня осведомленности местного сообщества и органов власти об экологическом законодательстве, выявления общих проблем и обсуждения предложений по совершенствованию совместной деятельности.

В семинаре приняли участие представители хякимликов Дашогузского велаята, Туркменбаши (Генгешлик «Ашир Какабаев») и Рухубелентского этрапов (Генгешлик «Ашик Айдын»), Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, местных НПО, Международного фонда по спасению Арала (МФСА), Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и подведомственных ему организаций. Активное участие приняли представители проекта «Conservation X Labs», финансируемого Центром охраны крупных ландшафтов (США), и Фондом партнерства критических экосистем, которые ознакомили участников с деятельностью проекта по сохранению биоразнообразия. Также приняли участие представители Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, проинформировавшие участников о критериях включения объектов ООПТ в Список всемирного наследия на примере государственного природного заповедника «Капланкыр», а также об изменениях в его функционировании и режиме отчетности после получения этого статуса в сентябре 2023 года.

«Создание механизмов эффективного управления охраняемыми территориями в тесном сотрудничестве с местными властями на уровне природоохранного законодательства будет способствовать развитию благоприятного климата для сохранения биоразнообразия в регионе и адаптации к негативным последствиям изменения климата», – сказал Аразмырат Аманов, заведующий научным отделом Капланкырского государственного природного заповедника.

В ходе семинара участники также обсудили вопросы повышения квалификации инспекторов и рейнджеров ООПТ в области экологического мониторинга в рамках усилий по осуществлению эффективного управления ООПТ, обучения местного населения экотуризму для улучшения зонирования и четкого определения границ буферной зоны.

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Проект стоимостью 4,6 миллиона долларов США «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и природными экосистемами в бассейне Аральского моря», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), направлен на содействие нейтрализации деградации земель путем первоначальных инвестиций в совместное комплексное планирование землепользования для восстановления и улучшения использования земельных и водных ресурсов с учетом основных мест обитания биоразнообразия для обеспечения важнейших экосистемных услуг. Также проект будет устранять факторы деградации биоразнообразия, чтобы усилить защиту биоразнообразия, мест обитания и видов, имеющих глобальное значение, путем расширения системы охраняемых территорий и повышения эффективности управления. 

В результате проект повысит устойчивость местного населения и сохранит глобально значимые экосистемы в зоне влияния Аральского кризиса в Лебапском и Дашогузском пилотных велаятах. Проект также будет поддерживать международный обмен знаниями и участие Туркменистана в управлении бассейном Аральского моря для обеспечения более широкого взаимодействия и регионального сотрудничества. ///nCa, 22 июня 2024 г. 

 

 

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