ПРООН и партнеры организовали семинар по сохранению биоразнообразия и эффективному управлению ООПТ

В семинаре приняли участие представители хякимликов Дашогузского велаята, Туркменбаши (Генгешлик «Ашир Какабаев») и Рухубелентского этрапов (Генгешлик «Ашик Айдын»), Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, местных НПО, Международного фонда по спасению Арала (МФСА), Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и подведомственных ему организаций. Активное участие приняли представители проекта «Conservation X Labs», финансируемого Центром охраны крупных ландшафтов (США), и Фондом партнерства критических экосистем, которые ознакомили участников с деятельностью проекта по сохранению биоразнообразия. Также приняли участие представители Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, проинформировавшие участников о критериях включения объектов ООПТ в Список всемирного наследия на примере государственного природного заповедника «Капланкыр», а также об изменениях в его функционировании и режиме отчетности после получения этого статуса в сентябре 2023 года.

«Создание механизмов эффективного управления охраняемыми территориями в тесном сотрудничестве с местными властями на уровне природоохранного законодательства будет способствовать развитию благоприятного климата для сохранения биоразнообразия в регионе и адаптации к негативным последствиям изменения климата», – сказал Аразмырат Аманов, заведующий научным отделом Капланкырского государственного природного заповедника.

В ходе семинара участники также обсудили вопросы повышения квалификации инспекторов и рейнджеров ООПТ в области экологического мониторинга в рамках усилий по осуществлению эффективного управления ООПТ, обучения местного населения экотуризму для улучшения зонирования и четкого определения границ буферной зоны.