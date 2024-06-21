Перспективы электронной коммерции в Таджикистане

Таджикистан, учитывая его ресурсы и масштабы экономики, прилагает значительные усилия для развития электронной коммерции.

Новый председатель Ассоциации участников электронной коммерции Таджикистана Насима Бахрамова дала интервью агентству “Азия Плюс”, в котором рассказала о ближайших планах по развитию электронной коммерции в стране.

Ниже опубликована статья “Азия Плюс”, основанная на беседе с Бахрамовой:

Электронная коммерция в Таджикистане: какие перспективы?

В ходе внеочередного собрания Ассоциации участников электронной коммерции Таджикистана было принято решение об окончании полномочий председателя Ассоциации Муратджона Вафоева в связи с достижением им пенсионного возраста. На его место была избрана Насима Бахрамова, директор компании ООО «МАВСИМ» на следующий трёхлетний срок.

Таджикистан имеет большой потенциал для развития электронной коммерции, но для успешной цифровой трансформации как бизнеса, так и экономики в целом, необходимо устранить существующие барьеры и создать благоприятные для этого условия.

Важно отметить, что недавно в Таджикистане был принят Закон “Об электронной коммерции”, который свидетельствует о стремлении правительства к регулированию электронной торговли и защите интересов как граждан, так и компаний, действующих в этой сфере. Этот закон призван обеспечить стабильную работу электронной коммерции в стране.

Напомним, что в начале марта в столице Таджикистана прошла первая конференция E-GATE, организованная Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC) с целью увеличения глобальной интеграции через электронную коммерцию.

Электронная торговля в Центральной Азии становится важным инструментом для продвижения товаров на международные рынки, она стимулирует обновление логистических цепочек. За последние десять лет объёмы мировой электронной коммерции увеличивались на 20% ежегодно, опережая рост традиционных розничных точек.

В работе конференции участвовали представители крупнейших компаний в области электронной коммерции, таких как Amazon, Alibaba, Lenovo, Coursera, VISA, а также Uzum Group, Всемирный почтовый союз и Центральный банк Бразилии.

«Для устойчивой цифровизации национальной экономики и формирования ее технологической основы необходимо ускорить реформы в сфере связи и обеспечить поэтапный переход на цифровую экономику и цифровые услуги во всех сферах, создать технопарки, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта. Подчеркиваю, что эта реальность и требование современной эпохи» – заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Озан Севимли, постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане, подчеркнул значимость электронной коммерции в современной экономике и акцентировал внимание на активной поддержке Всемирным банком программы E-GATE для развития электронной коммерции в Таджикистане.

Насима Бахрамова ответила на ряд самых актуальных на данный момент вопросов об электронной коммерции в Таджикистане.

– Насколько нам известно, вы самый активный участник цифровизации экономики в стране. Скорее, именно поэтому вас и избрали на эту ответственную должность. Ведь именно ваша компания «Мавсим и К» является автором электронной платформы «Зеленая логистика»?

– Да, «Зеленая логистика» — наше детище. Мы чувствовали, что пора переходить на «цифру». Духа нам прибавил и Закон «Об электронной коммерции», принятый в нашей стране. Это не тренд на время, это настоятельная необходимость по всему миру — переходить на цифровизацию. Это придает необходимую динамику мировой экономике. Наша же задача — уметь управлять «цифрой».

– Какими будут ваши первые шаги в Ассоциации?

– Сложно на этот момент полно ответить на ваш вопрос. Для начала необходимо провести оценку деятельности Ассоциации за последний год, выявить сильные и слабые стороны, определить основные цели и задачи на год. Встретиться со всеми членами Ассоциации и выявить проблемные и перспективные направления.

– Будете ли вы стремиться к «гармонизации» отношений с финансовыми структурами страны?

– Однозначно! Прежде всего необходимо выстроить взаимоотношения с Национальным банком Таджикистана. Это включает решение вопросов по государственным услугам между НБТ и участниками рынка. Необходимо продумать вопрос поощрения, возможно в форме некоей комиссии, для участников электронной коммерции.

Важна поддержка этого аспекта деятельности со стороны правительства, которое как раз должно быть катализатором внедрения цифровизации экономики. В этом ключе немаловажен вопрос продолжения развития единого QR-кода и сопутствующей инфраструктуры. Думаю, что нам надо теснее и плодотворнее работать и с Агентством инноваций.

– Есть какие-то «особенности», задачи, присущие именно сфере электронной коммерции?

Вы точно подметили. Электронная коммерция сегодня нуждается в гармонизации деятельности и включении инноваций. Важно привлечение фулфилмент-операторов для создания единой логистической сети в e-коммерции.

Сегодняшняя проблема — высокие стоимости доставки и недостаточная прозрачность.

Многие интернет-магазины вынуждены использовать такси для межрегиональной доставки, что неэффективно и дорого. Оператор должен иметь склад класса А — многофункциональный склад, отвечающий требованиям для хранения любых грузов с любыми характеристиками, систему электронного управления складом, пункты выдачи заказов (ПВЗ) по всей стране и полностью оцифрованный бизнес-процесс.

Задача, поверьте, не из лёгких. Но её надо решать, если мы хотим быть достойной частью мировой экономики.

– Вы ограничитесь решением задач в рамках вашей деятельности внутри страны, и лишь потом?..

– Простите, прерываю. Не «потом». Нам уже сейчас необходимо параллельно вести работу по развитию и укреплению партнёрских отношений и вне страны, а именно с международными финансовыми институтами — World Bank Group, IFC, ЕБР, Swiss Cooperation, а так же международными организациями, работающими в сфере создания благоприятного бизнес климата в стране, такими как Центр Международного Частного Предпринимательства CIPE и др.

Необходимо провести переговоры и заключить долгосрочные партнёрские соглашения с ключевыми игроками в электронной коммерции, такими как онлайн-магазины, платёжные системы, логистические компании и другие за пределами Таджикистана. Интеграция здесь — ключевое слово.

– Для вас ваше избрание председателем было неожиданностью? Вы так по пунктам, чётко говорите о своей дальнейшей деятельности.

– Ну, скажем так, я живу в этой теме. Для меня все эти вопросы — назревшая необходимость, выстраданная годами. Я вам больше скажу и в подробностях. Мы будем двигаться в направлении расширения членской базы ассоциации, развития образовательных программ для расширения рынка. Мы будем участвовать в разработке и совершенствовании законодательства, проводить исследования рынка электронной коммерции, предоставлять полученную информацию членам ассоциации для принятия обоснованных решений.

По сути, наша цель хотя бы на ближайший год — это укрепление позиций ассоциации как ключевого игрока в сфере электронной коммерции, защита интересов членов ассоциации и создание благоприятных условий для развития отрасли в целом. Одним словом, работы очень много…

-Еще одна удивительная новость, мимо которой нельзя пройти. Вас назначили еще и региональным директором по Таджикистану сообщества WILAT.

– WILAT, это сообщество женщин в логистике, которое к тому же является региональным. Тут, конечно, нет какой-то гендерной подоплеки. Но, согласитесь, в логистике стало больше женщин. И им надо в этой «мужской» сфере определяться. Это легче делать в сообществе, вместе. Да, женщины более эмоциональны, но при этом они смотрят дальше, если можно так сказать – «многоходовщики». Они более усидчивы и скрупулезны, дотошны. Это должно сказаться положительно как раз в сфере электронной коммерции, где каждая цифра влияет на ход операции. Я думаю, мой многолетний опыт в этой сфере позволит женщинам интегрироваться в таком сложном направлении.

Я надеюсь, что своим участием в работе данной ассоциации я также смогу внести свой посильный вклад в объединение нашего региона и создание единых логистических рынков в Центральной Азии. /// nCa, 21 июня 2024 г. (первоначально опубликовано здесь https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20240607/elektronnaya-kommertsiya-v-tadzhikistane-kakie-perspektivi)