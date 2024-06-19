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Нефтяники Балкана: Капремонт даёт вторую жизнь скважинам

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Трест капитального ремонта государственного концерна «Туркменнебит» ведет эффективную работу на месторождении Балканского велаята.

За счет капитального ремонта скважин, выработавших свои ресурсы или полностью остановивших добычу, в январе-мае текущего года на западе Туркменистана с месторождений госконцерна «Туркменнебит» добыто дополнительно около 59 тысяч тонн нефти и 28,4 миллиона кубометров газа, сообщает газета «Nebit Gaz».

В результате усилий ремонтников за январь-май текущего года восстановлено в эксплуатацию 205 скважин.

За рассматриваемый период план по добыче дополнительной нефти выполнен на 147,9 %, природного газа – на 222,1%. При этом с восстановленных скважин месторождения Готурдепе добыто дополнительно более 21 290 тонн нефти, на месторождении Гамышлыджа – 18 000 тонн, и более 16 700 тонн – со скважин на месторождении Барсагельмез.

Все предприятия, подведомственные концерну, обеспечены мощной материально-технической базой, передовыми технологиями и оборудованием, специализирующимися на нефтегазовой отрасли, от германских, американских, китайских и российских производителей.

Так, буровые подразделения располагают установками, рассчитанными на буровые работы глубиной до 7000 метров, у скважиноремонтников имеются установки грузоподъемностью от 80 до 120 тонн. Только в мае этого года в результате усилий подразделений капитального ремонта было добыто дополнительно 18 970 тонн нефти и более 10,8 миллионов кубометров газа. ///nCa, 19 июня 2024 г.

 

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