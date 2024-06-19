Махтумкули Фраги и современный Туркменистан – часть первая

Тарик Саиди

Махтумкули Фраги (1724-1807) – национальный поэт Туркменистана. В этом году – в год 300–летия Махтумкули – тюркоязычные страны и все другие друзья Туркменистана проводят церемонии, чтобы отдать дань уважения великой личности.

В этой короткой серии мы попытаемся рассмотреть некоторые аспекты жизни Махтумкули и подчеркнуть его вклад в становление Туркменистана как страны и туркменского народа.

Мягко говоря, Махтумкули глубоко укоренился в концепции государственности туркменского народа. Его мощное послание поддерживало надежду в течение многих лет отчаяния.

На индивидуальном уровне Махтумкули по-прежнему является одним из первых учителей детей в Туркменистане. Они растут, слушая поэзию Махтумкули, истории из его калейдоскопической жизни и его обширных путешествий.

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Махтумкули был поэтом, философом, мыслителем-реформатором и учителем. Он также был выдающимся ювелиром и создателем войлочных ковров.

Его поэзия была не просто поэзией ради поэзии – она была средством передачи его идей.

Идеи философа – главный продукт. Это высшая форма творчества.

Окружение и события подпитывают философскую идею, и, в свою очередь, их идеи, выраженные в письменной или устной форме, в поэзии или прозе, формируют мир.

Во-первых, мы должны бегло пройтись по мировым событиям, современником которых стал Махтумкули Фраги. Мы также попытаемся рассмотреть события, происходившие в Большой Центральной Азии, которая включает в себя современную Центральную Азию, Афганистан, Турцию, Азербайджан и Южную Азию.

В последующих частях этой небольшой серии мы кратко рассмотрим его жизнь и его послание. Мы надеемся подчеркнуть вклад, внесенный Махтумкули в формирование туркмен как личностей и как единой нации, а также Туркменистана как страны.

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Некоторые из основных событий, происходившие при жизни Махтумкули Фраги:

В 1722 году афганцы завоевали большую часть Ирана, свергнув шаха султана Хусейна Сефеви. В 1729 году афганцы были изгнаны Надир-шахом, и династия Сефевидов была восстановлена на троне. — В 1736 году Надир-шах основал династию Афшаридов и принял титул персидского шаха. Он правил до своей смерти в 1747 году.

В 1739 году Надир-шах разбил моголов в битве при Карнале и разграбил Дели.

В 1747 году, после смерти Надир-шаха, Ахмед шах Дуррани взошел на трон и основал империю Дуррани, на территории которой находится современный Афганистан.

Русско-персидская война произошла в 1722-1723 годах. Произошла русско-турецкая война 1735-1739 годов. Были еще русско-турецкие войны 1768-1774 годов и 1787-1792 годов.

Россия отменила крепостное право в 1723 году. Восемнадцать лет спустя, в 1741 году, папа Бенедикт XIV издал “Immensa Pastorum principis”, направленный против рабства.

Первый этап отмены крепостного права в австрийской монархии пришелся на период 1781-1785 годов. Второй этап пришелся на 1848 год.

Вторжение джунгар на казахские территории, 1723-1730 годы. Этот период назывался ‘Великим бедствием’. Джунгары – это многочисленные монголо-ойратские племена, которые сформировали и поддерживали Джунгарское ханство в 17 и 18 веках. Исторически они были одним из основных племен Ойратской конфедерации. Они также были известны как элевты или ооледы, что в эпоху династии Цин означало эвфемизм ненавистного слова “джунгар”, и как “калмыки”.

В 1724 году был подписан Константинопольский мирный договор, разделивший Персию между Османской империей и Россией.

Первое саудовское государство было основано Мухаммедом Ибн Саудом в 1744 году.

В 1757 году битва при Плесси положила начало официальному британскому правлению в Индии после многих лет коммерческой деятельности в рамках Ост-Индской компании.

В 1760 году в Иране была основана династия Занд. В 1794 году в Иране была основана династия Каджаров, сменившая династию Занд. Период правления династии Занд был относительно мирным и привел к процветанию народа. Династия Каджаров привела к беспорядкам и столкновениям. В 1795 году Мохаммад хан Каджар сравнял Тбилиси с землей.

Людвиг ван Бетховен родился в 1770 году.

С 1773 по 1775 год произошло восстание Пугачева, крупнейшее крестьянское восстание в истории России.

В 1776 году Адам Смит опубликовал книгу “Богатство народов”.

В 1783 году Российская империя аннексировала Крымское ханство.

В 1789-1799 годах произошла Французская революция.

Власть в Хивинском ханстве перешла от Арабшахидов в начале XVIII века к казахским Чингизидам, а с 1770 по 1920 год – к династии из узбекского племени кунгратов, которая правила до упразднения ханства.

С 1709 по 1876 год на территории современного Узбекистана также существовало Кокандское ханство, образованное выходцами из узбекского племени Минг.

К концу XVIII века существовало три государственных образования: Бухарский эмират, Кокандское ханство и Хивинское ханство. Все три государственных образования были недружелюбны друг к другу.

Начиная с конца XVI века, для туркменского народа наступил трудный период. Произошли расколы по племенному признаку и несколько миграций под давлением противоборствующих сил.

В этот период сформировались такие популярные эпосы, как “Гёроглы”, и другие устные традиции, которые можно считать началом туркменской нации.

Поэты и мыслители того времени, в первую очередь Довлетмаммед Азади и Махтумкули Фраги, стали глашатаями зарождающейся нации, призывая к единству, братству и миру между туркменскими племенами.

Большая часть территории современного Туркменистана была разделена между Хивинским и Бухарским ханствами, за исключением самых южных районов, которые были переданы Персии. Персидский Надир-шах завоевал эти территории в 1740 году, но после его убийства в 1747 году туркменские земли были отвоеваны узбекскими ханствами Хива и Бухара.

Как видно из приведенной выше хронологии, мы выбрали события, произошедшие при жизни Махтумкули. Логично, что мы должны упомянуть о потрясениях и смутном времени на землях, охватывающих современную Центральную Азию, Иран, Афганистан, Кавказ и Россию.

Однако мы добавили еще несколько фрагментов информации, которые не имеют прямого значения в контексте формирования личности и послания Махтумкули Фраги.

Мы рассмотрим эту информацию в следующей части этой серии. /// nCa, 19 июня 2024 г. [продолжение следует] (фото – Turkmenportal)