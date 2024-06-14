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Туркменистан изучает передовые экологически чистые решения на выставке Green Tech Amsterdam 2024 в Нидерландах

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На этой неделе делегация Туркменистана успешно совершила визит в Нидерланды, приняв участие в конференции Green Tech Amsterdam 2024, которая проходила с 10 по 14 июня 2024 года, сообщает посольство Туркменистана в Бельгии.

Целью визита было укрепление приверженности Туркменистана экологической ответственности и изучение инновационных решений для устойчивого развития.

Помимо конференции, делегация наладила важные связи с голландскими предпринимателями, проведя серию встреч и ознакомительных визитов в ведущие компании сектора экологически чистых технологий. Это способствовало прямому взаимодействию и обмену знаниями, что открывает путь для потенциального будущего сотрудничества.

В рамках визита также состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие международные/туркменские компании и финансовые институты.

Ключевые направления миссии:
– Экологическая ответственность и снижение выбросов метана
– Сохранение водных ресурсов
– Прямые деловые контакты с европейскими партнерами
– Инвестиционные возможности в Туркменистане

Этот визит стал важным шагом на пути укрепления двусторонних деловых отношений и продвижения устойчивых методов ведения сельского хозяйства. ///nCa, 14 июня 2024 г.

Несколько фотографий с визита:

 

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