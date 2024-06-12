Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Туркмено-корейском бизнес-форуме

Уважаемый Президент Республики Корея, господин Юн Сок Ёль!
Дорогие гости!
Уважаемые участники форума!
Сегодня у нас проходит Туркмено-корейский бизнес-форум, и, пользуясь возможностью, выражаю признательность Президенту Республики Корея господину Юн Сок Ёлю за участие в нём и за особое внимание к наращиванию двустороннего диалога.
Следует отметить, что форум собрал туркменских и корейских бизнесменов, а также представителей ведущих компаний.
Как известно, за минувшее время сотрудничество Туркменистана с Республикой Корея существенно активизировалось. Подобная позитивная динамика присуща политико-дипломатическим, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным связям, которые вышли на более высокий уровень и получили новое наполнение. На сегодняшний день между Туркменистаном и Республикой Корея подписано 105 документов, касающихся различных сфер, из которых 26 – межгосударственные и межправительственные, 79 – межведомственные. За последние годы значительно укрепилось и двустороннее торгово-экономическое партнёрство, которое носит конструктивный характер. В нашей стране зарегистрировано 13 предприятий с участием капитала Республики Корея.
В настоящее время в Туркменистане насчитывается 14 инвестиционных проектов с участием корейских компаний, сумма которых превышает 11 миллиардов долларов США, в числе которых:
1. Строительство завода по очистке газа от серы на месторождении «Galkynyş».
2. Возведение газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы.
3. Модернизация Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.
4. Закупка 1 тысячи 630 единиц автобусов и 300 единиц легковых автомобилей-такси марки «Hyundai».
Вместе с тем на судостроительном и судоремонтном заводе «Balkan» с участием компании «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» продолжается строительство двух грузовых судов.
Уважаемые участники форума!
Отношения Туркменистана и Республики Корея уникальны, продолжается плодотворное взаимодействие по линии Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, а также Межпарламентской группы дружбы «Республика Корея–Туркменистан», которые успешно работают на протяжении многих лет. Подобная динамика наблюдается и на полях Форума сотрудничества «Центральная Азия–Республика Корея», где принимались важнейшие решения в различных областях. Активные контакты осуществляются не только в двустороннем формате, но и в рамках международных структур, в том числе Организации Объединённых Наций.
В данном контексте следует упомянуть 9-е заседание Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, которое состоялось 3 июня 2024 года в формате видеоконференции. Тогда стороны сделали акцент на совместной работе в следующих направлениях:
– сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, химической и нефтегазовой отраслях, судостроении, в областях транспорта и логистики, здравоохранения и фармацевтической промышленности, культуры и образования;
– налаживание конструктивного партнёрства между предпринимателями и бизнесменами двух стран;
– проведение Туркмено-корейского бизнес-форума в Ашхабаде 11 июня нынешнего года, в котором мы сейчас участвуем.
Уважаемые друзья!
Как известно, к подписанию был предложен Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Корея и Правительством Туркменистана по формированию базы в области стимулирования торговли и инвестиций, который включает энергетику и промышленность, торговлю и инвестиции, «зелёную» и цифровую экономику.
Стороны подчеркнули важность последовательного конструктивного сотрудничества двух стран в области энергетики и в этом плане отметили, что освоение IV этапа газового месторождения «Galkynyş» окажет значительное влияние на развитие газовой отрасли Туркменистана. К подписанию в рамках государственного визита Президента Республики Корея также подготовлено Рамочное соглашение между Государственным концерном «Türkmengaz» и компанией «Hyundai Engineering Co., Ltd.». На основании этого подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения «Galkynyş» на проектирование, строительство «с условием возведения с полной готовностью» скважин, объектов подготовки товарного газа производственной мощностью 10 миллиардов кубометров в год и его приобретение.
В ходе встречи туркменская сторона также сделала акцент на выводе полимерного завода в Киянлы на полную производственную мощность. По итогам Соглашения о проведении комплексного технического аудита на полимерном заводе в Киянлы, подписанного между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Hyundai Engineering Co., Ltd.», была выражена заинтересованность в реализации проекта по повышению его производственной мощности. В данном контексте было подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и корейской компанией «Hyundai Engineering Co., Ltd.» о реализации необходимых мер для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы.
Уважаемые участники форума!
В целях расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран предусмотрена организация бизнес-форумов, выставок и торговых ярмарок, а также совместных мероприятий, в частности, международных конференций как в Туркменистане, так и в Республике Корея.
Мы также продолжим финансовое партнёрство для реализации предстоящих проектов с участием Экспортно-импортного банка, Корпорации страхования торговли Кореи, Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана и корейских компаний.
Уважаемые друзья!
Договорённости достигнуты и по другим ключевым направлениям двустороннего взаимодействия, в частности, в области углубления сотрудничества между Научно-клиническим центром онкологии, Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при национальном университете Кёнпук Республики Корея.
В числе важных точек совместного приложения усилий определены организация культурных мероприятий с участием деятелей культуры и мастеров искусств Туркменистана и Республики Корея – Дней культуры, фестивалей, концертов и выставок, а также обмен опытом в задействовании возможностей новейших технологий в этой области.
Хочу отметить, что в последние годы в Туркменистане возрос интерес молодёжи к изучению корейского языка. Наглядный тому пример – обучение корейскому языку и открытие профильных кафедр в высших учебных заведениях нашей страны. В Ашхабаде успешно действует и Корейский образовательный центр имени Короля Седжонга. Мы приложим все усилия для сближения наших народов, укрепляя двусторонние культурно-гуманитарные связи.
Уважаемые участники конференции!
Уверен, что итоги нынешнего форума придадут значительный импульс развитию туркмено-корейских отношений!
В завершение ещё раз выражаю признательность Президенту Республики Корея господину Юн Сок Ёлю и корейской делегации. ///TDH, 11 июня 2024 г.