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Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Туркмено-корейском бизнес-форуме

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Уважаемый Президент Республики Корея, господин Юн Сок Ёль!

Дорогие гости!

Уважаемые участники форума!

Сегодня у нас проходит Турк­мено-корейский бизнес-форум, и, пользуясь возможностью, выражаю признательность Президенту Республики Корея господину Юн Сок Ёлю за участие в нём и за особое внимание к наращиванию двустороннего диалога.

Следует отметить, что форум собрал туркменских и корейских бизнесменов, а также представителей ведущих компаний.

Как известно, за минувшее время сотрудничество Туркменистана с Республикой Корея существенно активизировалось. Подобная позитивная динамика присуща политико-дипломатическим, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным связям, которые вышли на более высокий уровень и получили новое наполнение. На сегодняшний день между Туркменистаном и Республикой Корея подписано 105 документов, касающихся различных сфер, из которых 26 – межгосударственные и межправительственные, 79 – межведомственные. За последние годы значительно укрепилось и двустороннее торгово-экономическое партнёрство, которое носит конструктивный характер. В нашей стране зарегистрировано 13 предприятий с участием капитала Республики Корея.

В настоящее время в Туркменистане насчитывается 14 инвестиционных проектов с участием корейских компаний, сумма которых превышает 11 миллиардов долларов США, в числе которых:

1. Строительство завода по очистке газа от серы на месторождении «Galkynyş».

2. Возведение газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы.

3. Модернизация Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

4. Закупка 1 тысячи 630 единиц автобусов и 300 единиц легковых автомобилей-такси марки «Hyundai».

Вместе с тем на судостроительном и судоремонтном заводе «Balkan» с участием компании «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» продолжается строи­тельство двух грузовых судов.

Уважаемые участники форума!

Отношения Туркменистана и Республики Корея уникальны, продолжается плодо­творное взаимодействие по линии Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, а также Межпарламентской группы дружбы «Республика Корея–Туркменистан», которые успешно работают на протяжении многих лет. Подобная динамика наблюдается и на полях Форума сотрудничества «Центральная Азия–Республика Корея», где принимались важнейшие решения в различных областях. Активные контакты осуществляются не только в двустороннем формате, но и в рамках международных структур, в том числе Организации Объединённых Наций.

В данном контексте следует упомянуть 9-е заседание Межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, которое состоялось 3 июня 2024 года в формате видеоконференции. Тогда стороны сделали акцент на совместной работе в следующих направлениях:

– сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, химической и ­нефтегазовой отраслях, судостроении, в областях транспорта и логистики, здравоохранения и фармацевтической промышленности, культуры и образования;

– налаживание конструктивного парт­нёрства между предпринимателями и бизнесменами двух стран;

– проведение Туркмено-корейского бизнес-форума в Ашхабаде 11 июня нынешнего года, в котором мы сейчас участвуем.

Уважаемые друзья!

Как известно, к подписанию был предложен Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Корея и Правительством Туркменистана по формированию базы в области стимулирования торговли и инвестиций, который включает энергетику и промышленность, торговлю и инвестиции, «зелёную» и цифровую экономику.

Стороны подчеркнули важность последовательного конструктивного сотрудничества двух стран в области энергетики и в этом плане отметили, что освоение IV этапа газового месторождения «Galkynyş» окажет значительное влияние на развитие газовой отрасли Туркменистана. К подписанию в рамках государственного визита Президента Республики Корея также подготовлено Рамочное соглашение между Государственным концерном «Türkmengaz» и компанией «Hyundai Engineering Co., Ltd.». На основании этого подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве на IV этапе газового месторождения «Galkynyş» на проектирование, строительство «с условием возведения с полной готовностью» скважин, объектов подготовки товарного газа производственной мощностью 10 миллиардов кубометров в год и его приобретение.

В ходе встречи туркменская сторона также сделала акцент на выводе полимерного завода в Киянлы на полную производственную мощность. По итогам Соглашения о проведении комплексного технического аудита на полимерном заводе в Киянлы, подписанного между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и компанией «Hyundai Engineering Co., Ltd.», была выражена заинтересованность в реализации проекта по повышению его производственной мощности. В данном контексте было подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и корейской компанией «Hyundai Engineering Co., Ltd.» о реализации необходимых мер для успешного ввода в строй и стабильного функционирования полимерного завода в Киянлы.

Уважаемые участники форума!

В целях расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран предус­мотрена организация бизнес-­форумов, выставок и торговых ярмарок, а также совместных мероприятий, в частности, международных конференций как в Туркменистане, так и в Республике Корея.

Мы также продолжим финансовое парт­нёрство для реализации предстоящих проектов с участием Экспортно-импортного банка, Корпорации страхования торговли Кореи, Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана и корейских компаний.

Уважаемые друзья!

Договорённости достигнуты и по другим ключевым направлениям двустороннего взаимодействия, в частности, в области углубления сотрудничества между Научно-клиническим центром онкологии, Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и больницей «Чилгок» при национальном университете Кёнпук Республики Корея.

В числе важных точек совместного приложения усилий определены организация культурных мероприя­тий с участием деятелей культуры и мастеров искусств Туркменистана и Республики Корея – Дней культуры, фестивалей, концертов и выставок, а также обмен опытом в задействовании возможностей новейших технологий в этой области.

Хочу отметить, что в последние годы в Туркменистане возрос интерес молодёжи к изучению корейского языка. Наглядный тому пример – обучение корейскому языку и открытие профильных кафедр в высших учебных заведениях нашей страны. В Ашхабаде успешно действует и Корейский образовательный центр имени Короля Седжонга. Мы приложим все усилия для сближения наших народов, укрепляя двусторонние культурно-гуманитарные связи.

Уважаемые участники конференции!

Уверен, что итоги нынешнего форума придадут значительный импульс развитию туркмено-корейских отношений!

В завершение ещё раз выражаю признательность Президенту Республики Корея господину Юн Сок Ёлю и корейской делегации. ///TDH, 11 июня 2024 г.

 

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