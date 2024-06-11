Сокращение выбросов парниковых газов – Стратегия Государственного концерна Туркменистана “Туркменнебит”

Сона Керимова, главный специалист управления нефтепереработки Государственного концерна “Туркменнебит” Туркменистана, недавно выступила с презентацией на выставке Международной научной конференции, посвященный экологически аспектам добычи углеводородов TESC 2024 в Ашхабаде.

Ее презентация называлась “Сокращение выбросов парниковых газов – стратегия Государственного концерна Туркменнебит Туркменистана”.

Здесь мы представляем переформатированную и слегка сокращенную версию ее презентации:

ГК “Туркменнебит” осуществляет разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений, добычу и транспортировку нефти, газа, газового конденсата, подготовку и переработку нефти с последующей реализацией нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортом за рубеж.

Туркменистан обладает огромными запасами природного газа и сырой нефти. Нефтегазовая промышленность является основным источником выбросов метана в Туркменистане.

Объем выбросов парниковых газов в Туркменистане:

– энергетический сектор – более 85%,

– сельское хозяйство – 12,4%,

– промышленные процессы – 1,9%

– прочие источники – 0,6%

ОТЧЕТНОСТЬ ТУРКМЕНИСТАНА О ВЫБРОСАХ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

1998 год – проведен Первая национальный кадастр выбросов парниковых газов в Туркменистане.

2016 – Туркменистан представил в Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) свой первый Определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата (NDC)

2022 – Опубликовано последнее обновление ОНУВ Туркменистана.

Недавно Туркменистан утвердил Дорожную карту по развитию международного сотрудничества в связи с присоединением Туркменистана к Глобальному метановому обязательству.

Основные меры, предлагаемые Туркменистаном для сокращения выбросов парниковых газов в нефтегазовом секторе:

1. Совершенствование методов мониторинга выбросов загрязняющих веществ.

2. Использование автоматических систем для обнаружения утечек метана.

3. Сокращение утечек из магистральных нефте- и газопроводов.

4. Сокращение утечек из сетей распределения природного газа низкого и среднего давления.

5. Обеспечение своевременного ремонта и замены оборудования, используемого на промысловых и магистральных нефте- и газопроводах.

6. Модернизация факельного оборудования, внедрение новых устройств и технологий утилизации попутного нефтяного газа на месторождениях

7. Совершенствование системы транспортировки и учета потребления нефти и газа.

8. Строительство мини-компрессорных станций на месторождениях с низкой производительностью.

Поиск практических возможностей

– утилизация попутного нефтяного газа

– экономия за счет подачи природного газа в систему

– повторная закачка в пласт для поддержания давления.

Государственный концерн “Туркменнебит”

В настоящее время ГК “Туркменнебит” добился того, что практически весь объем добываемого попутного нефтяного газа используется для газлифтного метода добычи нефти. За счет внедрения инновационных и энергоэффективных технологий и обновления существующей инфраструктуры планируется значительно сократить выбросы метана.

В настоящее время НПЗ ГК «Туркменнебит» наладили партнерские отношения со всемирно известными компаниями, что позволило внедрить новые технологии в развитие заводов, в их числе:

• “UOP A Honeywell Company”

• “Axens IFP Group Technologies”

• “BASELL POLYOLEFINS”

• “DuPont-STRATCO®”,

• “Chiyoda”,

• “TECHNIP”,

• “JGC Corporation”,

• “LG International Corp.”,

• “Hyundai Engineering Co., LTD.” и другие всемирно известные компании.

Технологические газы, образующиеся на установках нефтепереработки, направляются в специально сконструированные печи. Именно в них происходит сгорание метана. Если во время горения будет недостаточно кислорода, т.е. меньше, чем необходимо для полного сгорания, будут образовываться опасный газ – угарный газ. Для этого печи оснащены анализаторами кислорода. Образующаяся вода используется для собственных нужд заводов.

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы практические не выбрасывают метан в атмосферу в чистом виде.

Метан в 25 раз более вреден для окружающей среды, чем углекислый газ, если говорить о потеплении на планете в течение 100-летнего периода.

Узлы сепарации и утилизации факельного хозяйства Туркменбашинского НПЗ

Узлы сепарации и утилизации факельного хозяйства Туркменбашинского НПЗ предназначены для разделения и утилизации углеводородных газов и паров, выделяемых технологическими установками и объектами.

Утилизация факельного газа сокращает количество сжигаемых на факелах отбросов и, таким образом, являются одной из мер по охране окружающей среды, снижающих негативное воздействие на окружающую среду.

Сертификация ISO

Нефтеперерабатывающий комплекс в Туркменбаши имеет международные сертификаты

ISO 9001:2015 — СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ISO 14001: 2015 — ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Это подтверждает, что система экологического менеджмента эффективно применяется в ТНКПЗ. /// nCa, 11 июня 2024 г.