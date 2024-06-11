На Турецкой Ривьере в Разгаре Сезон Каретта-Каретта

Каждую весну золотые пляжи роскошной Турецкой ривьеры встречают Caretta caretta (головастых морских черепах). Средиземноморское побережье Турции служит самым оживленным в регионе местом гнездования головастых черепах, которые снова и снова возвращаются на 22 пляжа. Узнайте больше о путешествии каретта-каретта к турецким берегам и строгих мерах, которые Турция приняла для защиты уязвимого потомства этих великолепных морских созданий.

Каретта-каретта приплывают в мае

Каретта-каретта гнездятся на 22 пляжах провинций Мугла, Анталия, Мерсин, Адана и Хатай на южном побережье Турции. Это пляжи Дальян, Экинджик, Сарыгерме и Фетхие в Мугле; Патара, Демре, Кумлуджа, Чиралы, Текирова, Белек, Кызылот, Демирташ и Газипаша в Анталии; Анамур, дельта Гексу, Давултепе, Алата и Казанлы в Мерсине; Акьятан, Сугезю и Юмурталык в Адане; а также Самандаг в Хатае.Однако головастые морские черепахи гнездятся прежде всего по берегам Анталии и Муглы.

С конца апреля каретта-каретта появляются у берегов всемирно известного пляжа Изтузу в районе Ортаджа провинции Мугла и у пляжа Патара в Анталье. Оба пляжа с мая по август служат местом гнездования этих пугливых морских обитателей, и желающие понаблюдать за ними съезжаются сюда толпами. Следует отметить, что каретта-каретта находятся под охраной, поэтому в сезон их размножения волонтеры по ночам обходят пляжи, чтобы сберечь черепашьи гнезда.

Головастые черепахи, обозначенные Международным союзом охраны природы (МСОП) как вид «в критическом состоянии», живут 70 и более лет, становясь способными к размножению тогда, когда их панцирь вырастает более 90 см в длину, что обычно случается в возрасте от 12 до 30 лет. Сезон гнездования головастых черепах начинается в Средиземноморском регионе в апреле–мае.

Каретта-каретта выходят на пляжи обычно при лунном свете, выкапывают ямки, откладывают в них яйца и возвращаются обратно в море. Хотя в кладке в среднем бывает 100 яиц, потомство обычно вылупляется только примерно из половины. После инкубационного периода черепашата проделывают путь обратно в прохладные воды Средиземного моря. Однако только два из тысячи детенышей, добравшихся до воды, доживают до того, чтобы стать взрослыми.

Анталия – неизменная родина каретта-каретта

На побережье Анталии находятся девять из 22 турецких пляжей, где по данным Управления охраны природы и национальных парков (DKMP) проходит гнездование черепах. В том числе каретта-каретта выбрали пляж Патара протяженностью 18 километров, один из длиннейших в Турции и мире. В связи с этим Министерство по делам окружающей среды, градостроительства и изменения климата присвоило Патаре статус особо охраняемой природной территории: чтобы сохранить уникальную экосистему и среду обитания головастых черепах, пляж закрыт для посетителей с 20:00 до 08:00. В течение дня гнезда защищают ограждения с соответствующими табличками. Днем посетители могут отдыхать на длинном побережье Патары, а вечером наблюдать, как головастые черепахи кормятся в прибое. Во время запрета также нельзя пользоваться лежаками и зонтиками, включать искусственное освещение, шуметь, ставить палатки, разжигать костры и купаться.

Пляж Изтузу со всеми условиями для каретта-каретта

Песчаный Пляж Изтузу в Кейджегизе, «медленном городе» Муглы, также знаменит как гнездовье морских черепах. Золотые пески в окружении поросших соснами склонов делают пляж, расположенный у слияния реки Дальян со Средиземным морем, настоящим природным сокровищем для каретта-каретта. Пляж Изтузу охраняется так же, как и пляж Патара. Кроме того, в находящемся рядом институте охраны и реабилитации спасают морских черепах, получивших травмы в других прибрежных районах Турции.

Не забывайте, что в Турции не только реализуется множество экологических проектов для спасения дикой природы, но и строго охраняются объекты культурного наследия. Так, на побережье расположен древний город Патара, столица античного Ликийского союза, с сохранившимися зданием городского совета, где прошло первое в мире демократическое собрание, и амфитеатром.

Здесь также родился Святой Николай, известный многим как Санта-Клаус. Приехав же в Кейджегиз (Мугла), вы можете посетить Дальян и осмотреть поразительный древний город Каунос, особенно знаменитый гробницами, вырубленными в скалах в четвертом веке до нашей эры.///nCa, 11 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)