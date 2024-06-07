МОМ наращивает потенциал национальных партнеров в Туркменистане для эффективного противодействия торговле людьми

Ашхабад, 5-6 июня 2024 года: Национальные заинтересованные стороны Туркменистана, включая членов Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации национальных планов действий по противодействию торговле людьми (НПД по ПТЛ), представителей организаций гражданского сообщества и специалистов по социальной работе, ознакомились с передовой международной практикой эффективного выявления, ведения случая, предоставления социальных услуг жертвам торговли людьми (ЖТЛ), ориентированных на пострадавших с учетом их гендерных и возрастных аспектов, и смоделировали комплексные межведомственные меры противодействия торговле людьми в ходе двухдневного семинара, организованного Международной организацией по миграции (МОМ) в Туркменистане.

Семинар сочетал теоретическую и практическую части, в ходе которых участники работали в группах для более глубокого погружения в аспекты идентификации жертв/свидетелей, базовой и комплексной оценки потребностей и направления в соответствующие социальные службы ЖТЛ, помощи в реинтеграции и ведения случая, специализации и координации в предоставлении услуг, управление приютами и обеспечение безопасности ЖТЛ, этические вопросы социальной поддержки, предотвращение повторной виктимизации, гендерно-чувствительные стандарты реабилитации ЖТЛ и применение таких практик в контексте реализации нового Национального плана действий по ПТЛ и дальнейшего совершенствования национального законодательства по ПТЛ и связанных с ним актов.

В ходе семинара участники также смогли смоделировать интегрированный учитывающий гендерные и возрастные особенности межведомственный механизм реагирования на основе подхода, ориентированного на ЖТЛ для реализации нового Национального плана действий по ПТЛ, руководствуясь более глубоким пониманием тем, рассмотренных на семинаре, включая концепцию уязвимости, доступ жертв торговли людьми к Национальному механизму перенаправления (НМП), учет гендерных и возрастных особенностей ЖТЛ, важность непрерывности обеспечения безопасности и поддержки, адаптация услуг к конкретным потребностям ЖТЛ с особым вниманием к гендерным и возрастным аспектам, перенаправление к негосударственным поставщикам услуг, мониторинг и обеспечение качества.

Двухдневный семинар проходил при поддержке международного эксперта МОМ Ирины Урумовой, которая также представила примеры передовой практики по противодействию торговле людьми стран Азии и Европы, в которых особое внимание уделяется подходу, ориентированному на жертв торговли людьми при выявлении, перенаправлении, защите и реабилитации жертв торговли людьми.

Участники семинара также обсудили межведомственное сотрудничество и более активное вовлечение заинтересованных сторон гражданского общества в работу по противодействию торговлей людьми, а также расширение прав и возможностей женщин и молодежи в предотвращении торговли людьми.

Данный семинар является одним из серии мероприятий по наращиванию потенциала, проводимых МОМ для национальных партнеров, участвующих в разработке нового Национального плана действий Туркменистана по ПТЛ рамках проекта МОМ «Укрепление правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми с учетом расширения возможностей молодежи и женщин». Семинар также ставил целью информирование текущей работы по разработке нового Национального плана действий по ПТЛ, которая ведется при поддержке МОМ в Туркменистане.

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Проект МОМ «Укрепление правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми с учетом расширения возможностей молодежи и женщин» финансируется Фондом развития МОМ. В рамках этого проекта МОМ предоставила рекомендации соответствующим национальным заинтересованным сторонам по совершенствованию правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками, которые непосредственно относятся к таким сферам как криминализация торговли людьми и связанных с ней преступлений, расследование и уголовное преследование, идентификация жертв, статус и доступ к службам поддержки, а также предотвращение торговли людьми посредством безопасной миграции, расширение социально-экономических прав и возможностей женщин и молодежи. Проект также поддерживает разработку нового Национального плана действий Туркменистана по ПТЛ, включающего конкретные мероприятия, направленные на расширение прав и возможностей женщин и молодежи в ответ на возникающие тенденции и вызовы в борьбе с торговлей людьми. ///nCa, 7 июня 2024 г. (в сотрудничестве с МОМ Туркменистан)