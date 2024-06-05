Межведомственная рабочая группа Туркменистана по мониторингу выполнения ГДМ обсудила институциональные и практические аспекты системной интеграции и применения гендерно-чувствительных подходов в области управления миграции

Ашхабад, 3-4 июня 2024 г. Представители национальных организаций, входящих в Межведомственную рабочую группу по мониторингу выполнения Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции (ГДМ), и общественных объединений Туркменистана обсудили вопросы системной интеграции и применения гендерно-чувствительных подходов в области управления миграции в ходе двухдневного семинара в Ашхабаде, организованного в рамках регионального проекта Международной организации по миграции (МОМ) «Защита уязвимых мигрантов с особым акцентом на расширение прав и возможностей женщин в контексте миграции в Центральной Азии».

В рамках семинара, проведенного при поддержке международного эксперта, участники рассмотрели возможности расширения системной интеграции гендерных аспектов при разработке государственной политики и национальных планов действий в сфере миграции, изучили соответствующие методологии, инструменты мониторинга и отчетности для учета гендерных аспектов и прав человека и обсудили гендерные стереотипы и вопросы преодоления гендерной предвзятости.

Как отмечалось в ходе семинара, учет гендерных аспектов является одним из всеобъемлющих и взаимосвязанных руководящих принципов, заложенных во всех целях ГДМ, первым в истории межправительственным соглашением ООН об общем подходе к управлению международной миграцией, который был одобрен государствами-членами ООН, включая Туркменистан в 2018 году в соответствии с резолюцией ГА ООН. В ГДМ сформулирована установка на достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек, в соответствии с которым признается их независимость, созидательная активность и инициативность, позволяющие преодолеть сложившееся отношение к женщинам-мигрантам как к жертвам.

В этом контексте участники семинара обсудили важность сбора и использования данных для формулирования государственной политики и программ в сфере миграции с учетом гендерных аспектов, обеспечения гендерно-чувствительного подхода к регулированию трудовой миграции, насилие в отношении женщин, связанное с трудовой деятельностью в миграции, факторы уязвимости и потребности детей, затронутых миграцией, интеграция гендерных аспектов в обеспечение безопасной миграции, реинтеграция мигрантов-женщин, меры защиты мигрантов с урегулированным и неурегулированным статусом в принимающих и направляющих странах.

По итогам обсуждений участники семинара согласовали дорожную карту по применению полученных знаний и навыков в своей работе.

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Региональный проект МОМ «Защита уязвимых мигрантов с особым акцентом на расширение прав и возможностей женщин в контексте миграции в Центральной Азии» направлен на укрепление жизнестойкости мигрантов, особенно женщин, оказавшихся в уязвимой ситуации в контексте в миграции посредством их экономической интеграции, продвижения гендерно-справедливого отношения и поведения по отношению к женщинам в контексте миграции, а также усиления национальных мер реагирования на уязвимость мигрантов через координационные платформы и сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами. В рамках данного проекта МОМ в партнерстве с общественными объединениями поддерживает работу «шелтера» для уязвимых категорий населения, затронутых миграцией, двух «горячих линий» в Ашхабаде и Туркменабаде, а также оказывает помощь по реинтеграции добровольно возвращающихся мигрантов с учетом гендерных аспектов, которая помимо прочего включает предоставление малых грантов по развитию доход приносящей деятельности для лиц, оказавшихся в уязвимой ситуации. ///nCa, 5 июня 2024 г. (в сотрудничестве с МОМ Туркменистан)