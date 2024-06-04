В Ашхабаде состоялся прием по случаю Дня Итальянской Республики

Посол Луиджи Феррари и госпожа Сабрина Феррари организовали прием в Ашхабаде 3 июня 2024 года по случаю Дня Итальянской Республики.

На приеме правительство Туркменистана представлял вице-премьер Батыр Атдаев.

Festa della Repubblica (День республики) – национальный праздник Италии и День Республики, который отмечается ежегодно 2 июня, а главное торжество проходит в Риме. Праздник Республики – один из национальных символов Италии.

В этот день отмечается всеобщий референдум в Италии 1946 года, на котором итальянский народ был призван прийти на избирательные участки, чтобы принять решение о форме правления после Второй мировой войны и падения фашизма.

Несколько фотографий с этого мероприятия: