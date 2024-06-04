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ПРООН ищет волонтеров-менторов: помогите создать более крепкие сообщества в Туркменистане

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ПРООН приглашает вас стать волонтером-ментором организованном в рамках странового компонента в Туркменистане регионального проекта, финансируемого правительством Японии «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии».

Мы ищем активистов, готовых добровольно поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вдохновить и поддержать молодежь нашего сообщества. Если у вас есть опыт в определенной области, и вы хотите быть ментором/наставником других в этой области на волонтерской основе, то присоединяйтесь к нашей команде волонтеров.

Что мы предлагаем:

  • Гибкий график волонтерской работы
  • Сетевые возможности с другими профессионалами и менторами.
  • Возможность участия в региональных онлайн мероприятиях и тренингах для молодежи в рамках проекта;
  • Благодарственный сертификат за Вашу волонтерскую работу в рамках проекта от ПРООН.

Что мы ищем:

  • Не менее 2 года опыта работы и желание внести свой вклад в развитие своего сообщества, помогая своим сверстникам.
  • Умение работать в команде и использовать различные методы обучения (например, онлайн).
  • Готовность посвятить не менее 2 часов в неделю в течение 3 месяцев на волонтерскую деятельность.
  • Желание и способность учиться и учить других.

Если вы готовы поделиться своими знаниями и опытом, присоединяйтесь к нашей программе менторства.  

Станьте частью сообщества волонтеров, поддерживающих молодежь Туркменистана!

Заявки принимаются до 20 июня 2024 года – https://forms.gle/spNXYXH7pJJokuK86

///ПРООН Туркменистан

 

 

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