ПРООН ищет волонтеров-менторов: помогите создать более крепкие сообщества в Туркменистане

ПРООН приглашает вас стать волонтером-ментором организованном в рамках странового компонента в Туркменистане регионального проекта, финансируемого правительством Японии «Продвижение устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии».
Мы ищем активистов, готовых добровольно поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вдохновить и поддержать молодежь нашего сообщества. Если у вас есть опыт в определенной области, и вы хотите быть ментором/наставником других в этой области на волонтерской основе, то присоединяйтесь к нашей команде волонтеров.
Что мы предлагаем:
- Гибкий график волонтерской работы
- Сетевые возможности с другими профессионалами и менторами.
- Возможность участия в региональных онлайн мероприятиях и тренингах для молодежи в рамках проекта;
- Благодарственный сертификат за Вашу волонтерскую работу в рамках проекта от ПРООН.
Что мы ищем:
- Не менее 2 года опыта работы и желание внести свой вклад в развитие своего сообщества, помогая своим сверстникам.
- Умение работать в команде и использовать различные методы обучения (например, онлайн).
- Готовность посвятить не менее 2 часов в неделю в течение 3 месяцев на волонтерскую деятельность.
- Желание и способность учиться и учить других.
Если вы готовы поделиться своими знаниями и опытом, присоединяйтесь к нашей программе менторства.
Станьте частью сообщества волонтеров, поддерживающих молодежь Туркменистана!
Заявки принимаются до 20 июня 2024 года – https://forms.gle/spNXYXH7pJJokuK86
///ПРООН Туркменистан