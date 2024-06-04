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Китайские грузовики пересекают Каспийское море в рамках пилотного проекта МДП перевозок по Среднему Коридору

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Три грузовика, следующие по системе перевозок МДП, выехали из внутренних китайских городов Чжэнчжоу и Урумчи, а затем выехали из Китая через пограничный переход на границе с Казахстаном Хоргос-Нур Жолы.

После пересечения Каспийского моря на пароме грузовики достигли пунктов назначения в Азербайджане и Грузии.

Путешествие протяженностью 6600 км заняло две недели. Это событие примечательно тем, что китайские транспортные компании впервые воспользовались средним маршрутом с использованием системы МДП, сообщает Международный Союз Автомобильного Транспорта (IRU).

Директор департамента МДП и транзита IRU Татьяна Рей-Белле отметила: “Я рада видеть, что китайские компании успешно осваивают новые маршруты, извлекая выгоду из автомобильных перевозок ”от двери до двери”, которые подкрепляются эффективностью и безопасностью системы МДП”.

«Срединный коридор, развивающийся и ключевой торговый маршрут, соединяющий восток и запад, за последние годы продемонстрировал рекордный рост объемов транзита. Испытанные инструменты, такие как система МДП, могут значительно упростить таможенные процедуры в пути следования, обеспечивая беспрепятственное и безопасное перемещение товаров через границы», – добавила она.

Китайская транспортная компания ZZHY, член IRU, стала одним из транспортных операторов пилотного проекта. С момента присоединения к IRU в 2022 году ZZHY открыла несколько новых маршрутов МДП, соединяющих Китай и Центральную Азию.

Этот пилотный проект был поддержан транспортными и таможенными органами, а также ассоциациями автомобильного транспорта в странах, расположенных вдоль Среднего коридора. ///nCa, 4 июня 2024 г.

 

 

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