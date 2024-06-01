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В Турецком городе Йозгат состоялись ряд мероприятий, посвящённых 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги

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31 мая 2024 года в центральном парке города Йозгат Турецкой Республики Посольством Туркменистана в Турции была организована церемония возложения цветов к памятнику великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

На мероприятии приняли участие руководители провинции и мэрии города Йозгат, представители общественных организаций Турции, туркменские студенты и СМИ.

После церемонии возложения цветов в конференц-зале университета Бозок состоялась научная конференция, посвящённая 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. В работе конференции в качестве почетных гостей приняли участие губернатор провинции Йозгат Мехмет Али Озкан, мер города Йозгат Казим Арслан, ректор университета Бозок Ервен Яшар, профессорско-преподавательский состав и туркменские студенты.

В ходе конференции было отмечено, что творчество Махтумкули Фраги оказало существенное влияние не только на культуру Туркменистана, но и на страны региона. Выступившие также подчеркнули, что коллекции рукописей туркменского философа и поэта Махтумкули Фраги включены в Международный список «Память мира», а его 300-летний юбилей включён в список памятных дат ЮНЕСКО.

В рамках мероприятия в фойе университета Бозок была развернута выставка трудов Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, книг Махтумкули Фраги, а также произведений декоративно-прикладного искусства. ///nCa, 1 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)

Несколько фотографий с торжества:

 

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