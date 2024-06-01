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В Румынии состоялся велопробег, организованный Посольством Туркменистана

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1 июня 2024 года Посольство Туркменистана в Румынии организовало велопробег в Бухаресте по случаю «Всемирного дня велосипеда».

Упомянутое спортивное мероприятие было организовано в парке «Кароль Михай I » в Бухаресте при поддержке муниципалитета Бухареста и ассоциации «Зеленая революция». В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в Румынии, представители и члены их семей, а также граждане и студенты Туркменистана, временно обучающиеся в этой стране.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Румынии А.Аннаев на церемонии открытия мероприятия отметил, что спортивная дипломатия, будучи важной составляющей внешнеполитической стратегии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, нацелена на укрепление политики мира и добрососедства, активизацию международного сотрудничества в сфере спорта высших достижений, а также популяризацию здорового образа жизни и формирование экологической культуры, личностное становление молодого поколения страны.

Участники организованного велопробега высоко оценили международные усилия Туркменистана в этой области. ///nCa, 1 июня 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)

 

 

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