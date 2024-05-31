Меняющийся алгоритм Google и электронная коммерция в Центральной Азии

Для успеха онлайн-торговой платформы необходимо несколько факторов. Один из них – чтобы клиент, решивший совершить покупку, мог легко найти ее в поиске.

Google, крупнейшая поисковая система, постоянно меняет свой алгоритм. Серверная команда каждого веб-сайта электронной коммерции, особенно создатели контента, должны быть в курсе изменений, происходящих в Google, и знать, как наилучшим образом их использовать.

Ниже приводится статья, опубликованная в Venditan 28 марта 2024 года. Автор – Эндрю Флинн, глава отдела цифрового маркетинга в Venditan.

Что означает обновление алгоритма Google для электронной коммерции?

Эндрю Флинн

Что такое алгоритм Google? Сначала позвольте мне вкратце объяснить алгоритм Google.

Google использует автоматизированные программы, называемые поисковыми роботами, для поиска в Интернете новых или обновленных страниц веб-сайтов.

После того, как поисковые роботы собирают информацию, она объединяется в невероятно большую базу данных, называемую индексом Google.

Когда вы используете Google для поиска чего-либо, он использует сложный алгоритм, который извлекает информацию из индекса и выдает вам полезные результаты.

Алгоритм состоит из десятков факторов, таких как ключевые слова, качество веб-сайта, релевантность и удобство для пользователей, которые рассчитываются с помощью основных веб-показателей Google.

Постоянно совершенствуясь, Google регулярно выпускает более обширные обновления для своего алгоритма и основных веб-функций.

Они называются основными обновлениями.

Основное обновление Google от марта 2024 года

Что характерно, Google не раскрывает подробностей своего основного обновления от марта 2024 года.

Они заявляют, что основное внимание было уделено “сокращению количества бесполезного контента” в результатах поиска “до 40%”.

Обновление направлено на улучшение качества результатов поиска за счет улучшения способности алгоритма выявлять и наказывать некачественные, спам-сайты, которые были созданы для обмана Google.

Усовершенствовав свою систему ранжирования, чтобы понять, помогут ли веб-страницы пользователю, а не обманут ли алгоритм, Google сможет показывать более релевантный и полезный контент в результатах поиска.

Эксперты считают, что основное обновление, выпущенное в марте 2024 года, является более масштабным, чем предыдущие несколько обновлений Google. Обновление официально стартовало 5 марта 2024 года, и его полное внедрение займет около месяца.

Что это означает для веб-сайтов электронной коммерции?

Ничто в сообщении Google не указывает на то, что это основное обновление напрямую касается практики электронной коммерции.

Однако, поскольку обновления, по-видимому, направлены на наказание за некачественный контент, вам следует обратить пристальное внимание на свой рейтинг в поиске Google и органический трафик, если вы использовали инструменты искусственного интеллекта для массовой генерации контента для блога или продукта.

Это основное обновление подчеркивает важность отслеживания позиций ключевых слов на вашем веб-сайте, чтобы вы могли ежедневно отслеживать его эффективность. После основного обновления часто возникают колебания рейтинга.

Каковы правила Google в отношении спама?

Второе обновление касается правил Google в отношении спама.

Политика Google в отношении нежелательной почты – это правила и рекомендации, которым должны следовать веб-сайты, чтобы обеспечить отображение честного и качественного контента в результатах поиска Google.

Google регулярно обновляет свои алгоритмы и политику для борьбы с новой тактикой рассылки спама.

В марте 2024 года Google обновила политику в отношении нежелательной почты

Google обновляет свою политику в отношении спама, чтобы удалять контент “самого низкого качества” из результатов поиска:

“С сегодняшнего дня мы будем принимать меры в отношении большего числа случаев подобного манипулятивного поведения. В то время как наши системы ранжирования не позволяют многим типам низкокачественного контента занимать высокие позиции в поиске, эти обновления позволяют нам принимать более целенаправленные меры в рамках нашей политики в отношении спама”.

Обновления политики, в частности, охватывают три тактики спама:

Масштабное злоупотребление контентом

Злоупотребление репутацией сайта

Злоупотребление доменом с истекшим сроком действия

Масштабное злоупотребление контентом

Частные лица или компании могут использовать автоматизированные или полуавтоматические методы для создания и распространения большого количества некачественного или спам-контента.

Это может принимать различные формы, в том числе:

Удаление контента: автоматическое копирование контента с других веб-сайтов без разрешения и повторная публикация его как своего собственного.

Вброс ключевых слов: чрезмерное повторение определенных ключевых слов в контенте для манипулирования рейтингами в поисковых системах.

Рассылка спама: размещение нерелевантного или нежелательного контента, часто для продвижения продуктов или услуг.

Раскручивание статей: использование программного обеспечения для автоматического переписывания существующих статей с целью создания нового контента, который часто имеет низкое качество и может не иметь смысла.

Одной из основных целей масштабного злоупотребления контентом является манипулирование рейтингами в поисковых системах путем создания и распространения большого количества контента, насыщенного ключевыми словами или содержащего ссылки на их веб-сайты.

Google усиливает политику, направленную на борьбу с этим неправомерным поведением, — создание контента в больших масштабах для повышения рейтинга в поисковых системах, независимо от того, задействованы ли средства автоматизации, люди или их комбинация. Это позволит принимать меры в отношении большего количества типов контента.

Злоупотребление репутацией сайта

Это может включать в себя различные тактические приемы, направленные на искусственное завышение или снижение воспринимаемой надежности, авторитетности веб-сайта в глазах пользователей, поисковых систем или других заинтересованных сторон.

В своей пресс-релизной статье Google заявляет, что:

“…иногда веб-сайты, которые имеют собственный отличный контент, могут также размещать некачественный контент, предоставляемый третьими лицами с целью извлечь выгоду из высокой репутации хостингового сайта”.

Обновление Google, выпущенное в марте 2024 года, расширяет возможности Google по обнаружению такого контента и определению его как спам-контента. Это изменение политики вступит в силу 5 мая 2024 года, что дает владельцам веб-сайтов два месяца на подготовку.

Злоупотребление доменом с истекшим сроком действия

Это относится к практике приобретения и перепрофилирования интернет-доменов, которые ранее были зарегистрированы, но срок действия которых истек.

Это может быть связано с различными неэтичными или манипулятивными действиями, направленными на использование остаточных полномочий, профиля обратных ссылок или существующего трафика, связанного с доменами с истекшим сроком действия.

Злоумышленники могут попытаться захватить домены с истекшим сроком действия, зарегистрировав их сразу после истечения срока действия. Это может быть сделано для использования любого остаточного трафика или для использования домена для размещения малоценного контента.

Google заявляет:

“…домены с истекшим сроком действия, которые приобретаются и перепрофилируются с целью повышения рейтинга низкокачественного контента в поиске, теперь считаются спамом”.

Что это означает для веб-сайтов электронной коммерции?

Если вы управляли своим веб-сайтом электронной коммерции в соответствии с лучшими практиками и не использовали ни одну из вышеперечисленных тактик, вам не о чем беспокоиться.

Напротив, вы можете немного подняться в рейтинге Google, если конкурирующие веб-сайты используют некоторые из этих тактик.

Наконец, 12 марта 2024 года в качестве одного из трех основных показателей Google Web Vitals был добавлен показатель взаимодействия с Next Paint (INP). Он заменил устаревший показатель задержки первого ввода (FID). Задержка первого ввода (FID) — это время, которое требуется пользователю, чтобы ввести нажатие клавиши на клавиатуре и увидеть результат на экране. Это показатель того, насколько быстро веб-сайт реагирует и отвечает пользователю.

Поскольку теперь это один из основных веб-показателей Google, низкий уровень INP может повлиять на рейтинг в поисковой выдаче Google.

Что такое взаимодействие с Next Paint?

Interaction for Next Paint — это метрика, которая показывает, насколько быстро ваше приложение реагирует на действие пользователя. INP отслеживает задержки всех взаимодействий со страницей: щелчков кнопки мыши, касаний пальцем по экрану и нажатия кнопок на клавиатуре.

Ссылка на статью Venditan

https://www.venditan.com/blog/what-does-googles-algorithm-update-mean-for-ecommerce

Низкий показатель INP означает, что страница всегда способна быстро реагировать на подавляющее большинство действий пользователя.

Каковы основные веб-требования Google?

Для тех, кто не знаком с основными веб-показателями Google, они включают в себя набор конкретных факторов, которые Google считает решающими при оценке взаимодействия с веб-сайтом.

Эти показатели помогают владельцам веб-сайтов понять и улучшить общее взаимодействие с пользователями, уделяя особое внимание скорости загрузки, интерактивности и визуальной стабильности.

Поскольку Google включил основные веб-показатели в свои алгоритмы ранжирования, теперь крайне важно учитывать эффективность вашего веб-сайта в соответствии с этими показателями, поскольку ваши показатели будут естественным образом меняться по мере изменения критериев Google с течением времени.

Заключительные выводы

Основное обновление Google, выпущенное в марте 2024 года, направлено на сокращение количества некачественного, неоригинального контента и направлено на отображение более полезного и релевантного контента в результатах поиска.

Поскольку в 2024 году ожидается еще как минимум одно обновление алгоритма, это подчеркивает необходимость того, чтобы все компании электронной коммерции держали руку на пульсе, когда речь заходит о SEO—оптимизации, которая постоянно меняется и требует гибкой стратегии реагирования. /// nCa, 31 мая 2024 г.