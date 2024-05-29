Туркменистан и CNPC обсуждают перспективы газового сотрудничества

Во вторник, 28 мая, советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам А.Беглиев встретился с руководителем филиала Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации «CNPC» в Туркменистане Чен Хуайлуном, сообщает TDH.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэн.

В ходе встречи стороны выразили готовность к расширению взаимовыгодного туркмено-китайского партнёрства в различных направлениях, в том числе в топливно-энергетической отрасли. Особое внимание уделено вопросам углубления сотрудничества в газовой сфере.

Также были обсуждены вопросы по реализации второй очереди освоения газового месторождения «Galkynyş».

Представители туркменской стороны отметили, что нефтегазовая промышленность – это основная отрасль экономики Туркменистана, играющая большую роль в обеспечении динамичного социально-экономического развития страны.

Туркменистан последовательно реализует комплексную стратегию, направленную на инновационное развитие отечественной топливно-энергетической отрасли. Более эффективное использование богатого потенциала нефтегазового комплекса, модернизация профильной инфраструктуры на основе передовых технологий и разработок выступают её важными составляющими.

При этом особое внимание уделяется вопросам экологии, наращивания мощностей добывающей и перерабатывающей отраслей, развития газоэкспортных маршрутов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможностях активизиции работ в данных направлениях и перспективных векторах сотрудничества.

Отмечался продуктивный характер совместной деятельности с ведущими компаниями, в том числе с «CNPC».

Деятельность Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации CNPC в Туркменистане началась с инвестиций в нефтегазовую отрасль и инжиниринговых услуг на нефтяных и газовых месторождениях в 2002 году.

В результате сотрудничества в 2007 году были подписаны Соглашение о разделе продукции на контрактной площади Багтыярлык и Контракт о купле-продаже природного газа между Государственным Концерном “Туркменгаз” и CNPC. В августе того же года был официально запущен проект на правобережье реки Амудерья. Проект реализуется на контрактной территории Багтыярлык, которая включает участки А и В.

Проект “Амудерья” в Туркменистане – это краеугольный камень зарубежных активов CNPC со 100% долевым участием. По состоянию на сентябрь 2023 года объем торговли природным газом между Китаем и Туркменистаном превысил 380 млрд.кубометров с товарооборотом в 76 млрд.долл.США.///nCa, 29 мая 2024 г.