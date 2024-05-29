На западе Китая открылся первый логистический центр МДП

На днях в китайском городе Кашгар в западном регионе Синьцзян был открыт первый в своем роде логистический центр МДП, аккредитованный Международным Союзом Автомобильного Транспорта (IRU).

Кашгар, который называют торговыми воротами, географически расположен недалеко от границ КНР с Кыргызстаном, Пакистаном и Таджикистаном.

Уникальный центр объединяет все основные транзитные услуги под одной крышей: таможенное оформление, складирование, обработку грузов, разработку маршрута и согласование транспортных возможностей.

Поскольку TIR (МДП) уже способствует росту торговли между Китаем и Евразией, комплексный подход хаба позволит еще больше оптимизировать операции, повысить эффективность и сократить расходы транспортных компаний, осуществляющих перевозки в Центральную и Южную Азию, а также из Китая на Ближний Восток и в Европу.

Генеральный секретарь IRU Умберто де Претто отметил: «Я рад приветствовать на открытии первого логистического центра МДП в Китае. Такая диверсификация маршрутов будет способствовать росту региональной торговли и повысит устойчивость цепочек поставок».

«IRU надеется на сотрудничество с партнерами в целях использования ресурсов и ключевой роли логистического узла МДП, а также преимуществ МДП для дальнейшей диверсификации и оптимизации торговых маршрутов, связывающих Китай с Центральной Азией и за пределами региона», – добавил он.

Главный представитель IRU в Восточной и Юго-Восточной Азии Ян Чжоу прокомментировала: «В последние годы Кашгар прилагает постоянные усилия в области перевозок МДП, осуществляя регулярные перевозки по экономическим коридорам Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Китай-Пакистан. Это заложило прочную основу для запуска логистического узла МДП в Кашгаре».

«Мы уверены, что при мощной поддержке таможенных и транспортных властей, местных органов власти и отраслевых партнеров логистический центр МДП создаст общие возможности и внесет значительный вклад в развитие индустрии международных автомобильных перевозок в Китае», – добавила она.

Вице-президент CEVA Logistics по наземному и железнодорожному транспорту Кельвин Тан выразил уверенность, что с запуском этого хаба в Кашгаре система МДП будет развиваться быстрее и использоваться шире: «Являясь пионером в области решений МДП в Китае, CEVA с 2018 года успешно открыла маршруты МДП между Китаем и Европой, Узбекистаном, Пакистаном и Афганистаном. Мы постоянно инвестируем в международные автомобильные перевозки и решения МДП».

Расположенный в северо-западном китайском регионе Синьцзян, Кашгар служит ключевым логистическим узлом для перевозок товаров между Китаем и Центральной Азией, Южной Азией и другими регионами.

Система МДП позволяет перевозить товары из страны происхождения в страну назначения в опечатанных грузовых отсеках, которые контролируются таможней с помощью многосторонней взаимопризнанной системы.

МДП упрощает процедуры на границах, снижая административную нагрузку на таможенные органы и транспортно-логистические компании. Это значительно сокращает время ожидания на границе, экономя время и деньги.

Система МДП связывает Китай с более чем 30 странами Евразии, предлагая более безопасные транспортные услуги, которые более чем на 80% быстрее и на 50% дешевле. Операции МДП осуществляются в двадцати восьми городах Китая. ///nCa, 29 мая 2024 г. (по материалам IRU)