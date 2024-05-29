Казахстан модернизирует газотранспортную систему для наращивания транзита российского газа в Узбекистан

В следующем году Россия планирует увеличить поставки газа в Узбекистан с нынешних 3,8.млрд.кубометров до 11 млрд.кубометров в год.

Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в Ташкенте по итогам переговоров с Президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Наличие соответствующих планов об увеличении поставок подтвердил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в интервью журналистам во вторник, 28 мая.

«Такие планы есть. В настоящее время на 3,8 миллиарда тонн уже запланирован транзит российского газа в Узбекистан. Для увеличения до 11 миллиардов тонн планируется модернизация газотранспортной системы, компания Qazaq Gaz готова осуществить инвестиции. Проект является выгодным для Казахстана за счет получения денег от транзита и за счет паритета», – заявил Саткалиев. .

«Как правило, мы всегда договариваемся о том, чтобы соответствующий объем газа имели возможность получить казахстанские потребители», – добавил он.

На прошлой неделе, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился с Первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляров и Министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым.

В ходе обеих встреч речь шла о стратегическим сотрудничестве в газовой сфере.

В июне 2023 года Узбекистан и Россия подписали Контракт на поставку российского газа в Узбекистан и Дорожную карту по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приемке и транспортировке российского трубопроводного газа. Тогда же был подписан Договор с Казахстаном на оказание услуг по транспортировке российского природного газа в Узбекистан.

В октябре 2023 года поставки стартовали по системе магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр», который был запущен в реверсном режиме. ///nCa, 29 мая 2024 г.