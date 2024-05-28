Туркменистан принял участие в фестивале культур в Румынии

25 мая 2024 года Посольство Туркменистана в Румынии приняло участие в 13-м фестивале «ClasicFest», который прошел под лозунгом «Культуры мира» в культурном центре парково-дворцового комплекса Могошаи. Каждая страна в рамках мероприятия организовала национальный стенд.

В рамках праздничной программы состоялось торжественное открытие, на которой с речью выступили организаторы.

Посол А.Аннаев в своем выступлении отметил влияние творчества Махтумкули Фраги в развитии туркменского языка и литературы, туркменской национальной идентичности и государственности, а также о его вкладе в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей.

Также обсудили роль Махтумкули Фраги в развитии международных и дружественных отношений не только в странах Востока, но и в мире в целом.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики о жизни Махтумкули Фраги и документальный фильм про Туркменистан, подготовленный Румынским Национальным телевидением.

Особое внимание гостей привлекла национальная выставка, посвященная культурному наследию стран. На стенде Посольства Туркменистана посетители смогли ознакомиться с экономическими достижениями и элементами культурного достояния страны.

Гостям были представлены туркменские ковровые изделия, национальные костюмы, традиционные ручные работы и вышивки туркменских мастериц, серебряные украшения, музыкальные инструменты, красочные фотографии о Туркменистане.

Также в рамках мероприятия для посетителей была организована выставка книг Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, произведений Махтумкули Фраги на разных языках, в том числе и на румынском.

В музыкальной части торжества, туркменская сторона выступила перед зрителями с национальными музыкально-фольклорными произведениями на дутаре, а также выступление фольклорной группы передало колоритный характер туркменского куштдепди.

В выставке приняли участие представители официальных органов Румынии и главы дипломатического корпуса, общественные деятели, жители Румынии, представители СМИ, а также студенты из Туркменистана, обучающиеся ВУЗах Румынии. ///nCa, 28 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Румынии в Туркменистане)