В Брюсселе обсудили потенциал транскаспийского коридора

В Брюсселе состоялся круглый стол на тему возможностей инициативы ЕС «Global Gateway» и использования всего потенциала транскаспийского транспортного коридора.

В мероприятии приняли участие руководители Европейской комиссии, включая генерального директората ЕС по вопросам транспорта, Европейской службы внешних связей и других институтов ЕС. Также присутствовали главы дипломатических миссий Турции, Азербайджана, Румынии, Казахстана, Туркменистана, а также руководители различных исследовательских организаций в сфере транспорта и логистических компаний.

Участники обсудили инициативу ЕС «Global Gateway» и значимость Среднего коридора для устойчивого развития транспортных связей между Европой и Азией. Было отмечено, что этот коридор может значительно способствовать стабильности и росту торговли в регионе, особенно в условиях нестабильности других маршрутов.

Транскаспийский коридор рассматривается не только как межконтинентальная связь между Китаем и Европой, но и как средство для поддержки региональной торговли и перемещения цепочек поставок между ЕС, Турцией, Кавказом и Центральной Азией.

Было отмечено, что новый состав Еврокомиссии и Европейского парламента будут играть важную роль в дальнейшей разработке и развитии устойчивого транскаспийского коридора. Новые инвестиции в водород, солнечную и ветровую энергию способствуют увеличению торговли и перемещению цепочек поставок. Создание координационного механизма по транспортным проектам в Центральной Азии должно улучшить взаимодействие между деловыми кругами стран ЕС и Центральной Азии.

Посол Туркменистана подтвердил приверженность страны развитию Транскаспийского транспортного коридора для укрепления связей между Европой и Азией. Он отметил стратегическое значение Туркменистана и его роль в этом процессе благодаря его географическому положению и значительным инвестициям в транспортную инфраструктуру. С 2015 года Туркменистан инвестировал более $15 миллиардов в строительство дорог, железных дорог, аэропортов и морского порта. В 2018 году начал функционировать Туркменбашинский морской порт, в строительство которого было вложено $1,5 миллиарда и который имеет мощность обработки 25 миллионов тонн различных грузов через современные терминалы.

Туркменистан активно работает с европейскими партнерами для привлечения инвестиций и внедрения передовых практик управления портами. Было модернизировано более 5,000 километров железных дорог, что обеспечивает надежное транспортное сообщение внутри страны и между регионами.

Недавно завершена вторая фаза строительства скоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабад длиной около 600 км, что существенно ускорит транзит грузов и улучшит региональное транспортное сообщение. Посол также отметил, что Туркменистан активно участвует в международных инициативах и форумах, направленных на развитие транспортных коридоров.

На форуме инвесторов в Брюсселе Туркменистан представил свои проекты и привлек значительное внимание со стороны международных инвесторов и логистических компаний. Туркменистан планирует дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство новых железных дорог и автомагистралей, а также активное участие в инициативе «Global Gateway». ///nCa, 21 мая 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)