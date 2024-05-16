В конце мая Рим проведет встречу Центральная Азия+Италия

29 мая министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни встретится в Риме с коллегами из пяти стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана, сообщает агентство Nova News.

Как передает источник, во встрече примут участие министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев

Встреча подтверждает возобновление внимания со стороны Италии к региону, который все больше оказывается в центре политического и экономического баланса в мире, подчеркивает агентство.

В рамках встречи состоится пленарное заседание и три рабочих сессии.

Последняя встреча в формате 5+1 проходила в Ташкенте, Узбекистан, в декабре 2021 года.

Отношения между Италией и Центральноазиатскими странами последовательно развиваются, что отражено в договоренностях, достигнутых в последнее время в ходе визитов глав государств ЦА в Рим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего визита в Рим в январе прошлого года, определил инициативу Среднего Коридора как «прекрасную возможность» для итальянских компаний, которые, однако, также рассматривают Центральную Азию как потенциальное направление для инвестиций в сектора возобновляемой энергетики, редких полезных ископаемых, агропромышленности, промышленности.

В последние месяцы в Рим также приезжал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Стороны подписали декларацию о возведении двусторонних отношений в ранг стратегического партнёрства. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встречался в Риме в апреле с Президентом Республики Маттарелла и премьер-министром Мелони.

Министр Таяни побывал в Астане в прошлом году, когда была подписана совместная декларация, в которой Италия и Казахстан обязались продвигать инициативы экономического сотрудничества.

Кроме того, буквально на этой неделе в Кыргызстане побывал заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли. ///nCa, 16 мая 2024 г.