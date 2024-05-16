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Туркменистан изучает возможности транспортного коридора из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу

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Транспортная делегация Туркменистана посетила Кыргызстан, город Ош, сообщило 15 мая  министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

Кыргызские коллеги встретили туркменскую делегацию на КПП “Достук автодорожный”.

В ходе встречи туркменская делегация ознакомилась с инфраструктурой КПП “Достук автодорожный” , КПП “Иркештам автодорожный” и железнодорожных станций Ош-1 и Ош-2.

Целью визита туркменской делегации является изучение маршрута для перевозки грузов по мультимодальному коридору: “Страны АТР-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Страны Евросоюза”.

Туркменская делегация направилась на Кашкар для изучения китайской части маршрута.

Первая встреча, которая положила начало реализации идеи данного коридора, комбинирующего автомобильные и железнодорожные перевозки, состоялась в Ташкенте в 2019 году.

Тогда стороны договорились развивать международный мультимодальный маршрут «Страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Европа» с выработкой единых подходов по ускоренному пропуску контейнерных поездов и применении унифицированных, конкурентоспособных тарифов (включая тарифы на морские фидерные перевозки).

Географически маршрут пролегает следующим образом: Кашгар – Ош (Кыргызстан, с привлечением автомобильного транспорта) – Андижан (Узбекистан) – Фараб – порт Туркменбаши (Туркменистан) – порт Алят (Азербайджан) – Гардабани (Грузия) – порты Грузии – Карс (Турция) – порты Турции.

Между тем, Китай, Кыргызстан и Узбекистан продвигаются с проектом строительства железнодорожной линии, соединяющей три страны и призванной стать одним из стартовых сегментов упомянутого коридора.

В начале мая, кыргызский финансовый портал «Акчабар» сообщил со ссылкой на заместителя министра транспорта Узбекистана Жасурбека Чориева, что основные договоренности по проекту ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан уже достигнуты. Его стоимость составляет около $5.1 млрд, а протяженность, как ожидается, к настоящему времени составит 454 км.  ///nCa, 16 мая 2024 г.

 

 

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