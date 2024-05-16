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Национальный Лидер туркменского народа и глава Татарстана осмотрели выставку Halal Expo

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В четверг, 16 мая, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин осмотрели выставку Russia Halal Expo, которая проходит в Казани.

Russia Halal Expo – крупнейшая в России выставка экономического и научно-технологического сотрудничества регионов Российской Федерации и стран ОИС. Представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, построения конструктивного диалога между участниками KazanForum. В работе выставки принимают участие 11 стран мира и 17 регионов России, сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Гости посетили стенд Республики Татарстан. Такие ведущие татарстанские предприятия, как КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, КЭР-Холдинг,  Зеленодольский судостроительный завод и др – в числе партнеров Туркменистана.

В прошлом году объем товарооборота Татарстана и Туркменистана вырос на 13% и превысил $52 млн.

Большую экспозицию подготовил Туркменистан. На стенде особое внимание уделили теме национальных ковров и уникальной технологии их изготовления.

Гостям рассказали, что 5 лет назад туркменское ковроделие внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Также посетители могут ознакомиться с широким ассортиментом продукции туркменских производителей медицинской, пищевой, текстильной промышленности.

Туркменские компании, государственные корпорации, крупнейшие банки и финансовые институты также представили свои достижения на национальном павильоне. Это позволило гостям мероприятия оценить экономический потенциал Туркменистана, обсудить инвестиционные возможности и перспективы развития международного бизнес-сотрудничества. ///nCa, 16 мая 2024 г.

Несколько фото с выставки:

 

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