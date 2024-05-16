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Итоговый документ Диалога высокого уровня по транспортной и энергетической связанности, организованного Туркменистаном на полях Форума ЭКОСОС по финансированию развития, опубликован на шести языках ООН

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Итоговый документ специального мероприятия под названием «Диалог высокого уровня по вопросам транспортной и энергетической связуемости в целях расширения финансирования развития: Десятилетие Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту, 2026–2035 годы — Ашхабадская платформа для энергетической взаимосвязанности», которое состоялось 23 апреля 2024 года на полях форума ЭКОСОС по последующим мерам в области финансирования развития, был опубликован и распространен на шести официальных языках ООН в качестве официального документа 78-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Полный текст документа можно найти по следующей ссылке https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/78/875.

Документ опубликован по пунктам повестки дня текущей сессии Генассамблеи ООН «Вопросы макроэкономической политики», «Дальнейшая реализация решений международных конференций по финансированию развития», «Устойчивое развитие», «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии».

В документе подчеркивается значимость развития связанности между транспортной и энергетической инфраструктурой, а также привлечения финансирования в интересах устойчивого развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

///Постоянное представительство  Туркменистана при ООН, 15 мая 2024 г.

 

 

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