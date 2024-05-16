Экономики Центральной Азии продемонстрируют высокие темпы роста, несмотря на стихийные бедствия в регионе

Согласно последнему отчету о региональных экономических перспективах, опубликованному Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), ожидается, что в 2024 году экономический рост в странах Центральной Азии замедлится до 5,4 %. Однако в 2025 году ожидается рост до 5,9 %.

В отчете отмечается, что объем посреднической торговли с Россией, который в 2023 году был значительным фактором роста для многих экономик Центральной Азии, в настоящее время достиг своего пика. Сильные наводнения и чрезвычайно холодная погода, обрушившиеся на Казахстан и Монголию, соответственно, негативно повлияют на их экономический рост в краткосрочной перспективе, но перспективы региона как на 2024, так и на 2025 годы остаются весьма позитивными.

За последние два года в регионе значительно возросли государственные и частные инвестиции в транспорт, логистику и ориентированные на экспорт производственные мощности. Уверенный рост заработной платы и реальных доходов в сочетании с резким увеличением потока международных туристов способствовали потребительскому буму, который в дальнейшем поддерживался технологическими достижениями в области потребительского кредитования. Внутрирегиональная торговля, инвестиции и туризм продолжали расти, чему способствовало значительно улучшившееся региональное сотрудничество в решении общих проблем, начиная от нехватки воды и энергии и заканчивая узкими местами на транспорте и в управлении границами.

Инфляция снизилась до однозначного уровня во всех странах в соответствии с более широкими глобальными тенденциями, что позволило центральным банкам большинства государств Центральной Азии изменить приоритеты экономического роста и начать смягчать свою денежно-кредитную политику.

ЕБРР ожидает, что в повестке дня государственной политики региона на 2024-25 годы будет преобладать необходимость срочного улучшения инфраструктуры и практики государственного управления, осуществления политически чувствительных реформ в области тарифов и усилий по достижению широкого регионального соглашения об использовании общих ресурсов, таких как транспорт, вода и энергия.

В 2023 году крупнейшая экономика региона, Казахстан, развивалась в основном за счет потребительского спроса и государственных расходов (частично финансируемых за счет увеличения трансфертов из Национального фонда). Розничная и оптовая торговля были основными факторами роста, поддерживаемыми ростом заработной платы и потребительского кредитования.

В то время как доходы от экспорта нефти сократились из-за снижения цен, экспорт в страны Евразийского экономического союза стимулировал ненефтяную деятельность, что привело к увеличению объема производства и инвестиций в основной капитал. Эта тенденция продолжилась и в первом квартале 2024 года, поскольку росту ВВП способствовало расширение ненефтяных секторов, таких как строительство, связь, транспорт и складирование.

Согласно отчету, риски ухудшения прогноза связаны с сильными наводнениями, обрушившимися на страну в конце марта и апреле 2024 года. Хотя ожидается, что увеличение государственных расходов смягчит их влияние на совокупный спрос, полное воздействие наводнений еще предстоит оценить. ЕБРР прогнозирует, что ВВП Казахстана вырастет на 4,5% в 2024 году. В 2025 году экономический рост, вероятно, ускорится до 5,5% за счет увеличения добычи нефти, оживления в сельском хозяйстве и возможной приватизации.

В Узбекистане реальный ВВП увеличился на 6% в 2023 году благодаря быстрой кредитной экспансии, увеличению денежных переводов и притоку международных туристов. Экономический рост в стране был сбалансированным, при этом основными его участниками были сфера услуг, строительство и общая промышленность. Доходы от экспорта значительно выросли благодаря высокому уровню экспорта золота, высоким доходам от туризма и растущим поставкам продовольствия и промышленных товаров.

ЕБРР прогнозирует, что проводимые тарифные реформы помогут сократить энергетические субсидии, сократив государственные расходы примерно на 1,5 процентных пункта от ВВП. По прогнозам, экономика страны увеличится на 6,5% в 2024 году и на 6,0% в 2025 году при значительном вкладе со стороны инвестиций в основной капитал и чистого экспорта. Приватизация и рыночные реформы могут улучшить перспективы за счет привлечения прямых иностранных инвестиций. С другой стороны, экономический рост, вероятно, будет сдерживаться хроническим дефицитом энергии и воды. ///первоначально опубликовано ЕБРР, 15 мая 2024 г. (https://www.ebrd.com/news/2024/central-asian-economies-to-record-strong-growth-despite-natural-disasters-in-the-region.html)