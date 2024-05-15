33% всей внешней торговли Центральной Азии приходится на Россию – МИД РФ

33% всей внешней торговли государств Центральной Азии приходится на Россию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на открытии Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба “Валдай” в Башкирии, передает ТАСС.

«Россия является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером, что подтверждается последовательным ростом товарооборота. Его общий объем в минувшем году превысил $44 млрд», – отметил Галузин.

По словам замглавы МИД РФ, в значительной мере это обеспечивается за счет перехода на взаиморасчеты в национальных валютах.

Объем расчетов России в национальных валютах с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%, доля расчетов России с Узбекистаном в нацвалютах составляет 55%, с Туркменистаном – 24%.

Россия, по словам Галузина, нацеливает работу механизмов торгово-экономического взаимодействия с государствами Центральной Азии, включая межправительственные комиссии и деловые советы, на “последовательную кооперацию в этой сфере с учетом того, что Центральноазиатский регион имеет весьма позитивные перспективы экономического роста”.

По данным МИД РФ, за минувшие 20 лет экономический рост Центральной Азии превышал среднемировые темпы приблизительно в 2,5 раза. ///nCa, 15 мая 2024 г.