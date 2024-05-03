ЕБРР профинансирует строительство нового моста через Амударью в Узбекистане для улучшения транспортного сообщения в Центральной Азии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за счет значительных инвестиций совершенствует транспортную сеть Узбекистана. Согласно пресс-релизу ЕБРР, Банк предоставит кредит в размере до 238 миллионов долларов США (224 миллиона евро) для модернизации и расширения жизненно важного маршрута в западной части Хорезмской области.

Заем будет направлен на восстановление 81 километра дороги 4R156 и строительство нового моста через реку Амударья.

В масштабах Центральной Азии эта стратегически важная дорога является частью транспортной сети, которая связывает административный центр региона, Ургенч, с дорогой A380, ведущей в Казахстан, и формирует Коридор 2 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Существующая однополосная дорога будет модернизирована в современную двухполосную, что значительно увеличит ее пропускную способность. Улучшение инфраструктуры будет способствовать развитию торговли и туризма в Хорезмской области.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо (Odile Renaud-Basso) заявила: “Мы поддерживаем этот проект, поскольку он отвечает нашим стратегическим целям в Узбекистане и Центральной Азии. Он также является частью глобальных решений в области транспортной и логистической инфраструктуры, охватываемых инициативой Европейского союза (ЕС) Global Gateway”.

В январе 2024 года на Форуме инвесторов по транспортному сообщению ЕС-Центральная Азия в Брюсселе ЕБРР выразил готовность инвестировать около 1,5 млрд евро в инфраструктуру, связанную с Транскаспийским коридором, и сопутствующие транспортные решения в течение следующих двух-трех лет.

Узбекистан остается ключевым получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии. Общий объем инвестиций Банка в Узбекистане составляет 4,42 миллиарда евро, вложенных в 151 проект в различных секторах. ///nCa, 3 мая 2024 г.