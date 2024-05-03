В Туркменистане прошел Конкурс ораторского искусства на японском языке

27 апреля в Туркменском национальном институте мировых языков им. Д.Азади прошел конкурс японского языка в Туркменистане, сообщает Посольство Японии в Туркменистан

Всего в мероприятии приняли участие 12 студентов, 6 студентов из них, выступали по свободной теме, остальные 6 студентов по обозначенной теме, а также продемонстрировали свои ежедневные результаты изучения японского языка.

Победителями стали следующие студенты:

Раздел – Обозначенная тема

1 место – Оразов Перман (Туркменский национальный институт мировых языков им. Д.Азади, 1 курс);

2 место – Бердиниязова Говхер (Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз-хана, 1 курс);

3 место – Алланазарова Солмаз (Туркменский национальный институт мировых языков им. Д.Азади, 1 курс);

Раздел – Свободная тема

1 место – Гурбангельдиева Айджемал (Туркменский национальный институт мировых языков им. Д.Азади, 4 курс);

2 место – Караев Сердар (Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз-хана, 3 курс);

3 место – Ковусова Тавус (Туркменский национальный институт мировых языков им. Д.Азади, 4 курс);

Поощрительные награды судьей

Раздел – Обозначенная тема – Кулджаев Ыхлас (Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз-хана, 1 курс);

Раздел – Свободная тема – Аразмедов Мухамметнур (Инженерно-технологический университет Туркменистана им. Огуз-хана, 4 курс).

Обучение японскому языку в Туркменистане началось с открытия в 2007 году отделения японского языка в Туркменском национальном институте мировых языков им. Азади. В настоящее время число изучающих японский язык в учебных заведениях Туркменистана превышает 13 тысяч человек. Эта цифра увеличилась более чем в три раза с 2017 года. ///nCa, 3 мая 2024 г. (фото – Посольство Японии в Туркменистане)

Несколько фото с церемонии награждаения: