Uzum из Узбекистана – настоящий единорог в цифровой экосистеме Центральной Азии

СМИ назвали Uzum первым технологическим “единорогом” Узбекистана – компанией, прошедшей подготовку к IPO, с капитализацией более 1 миллиарда долларов.

Uzum – крупнейшая цифровая платформа Узбекистана, предоставляющая широкий спектр услуг, включая электронную коммерцию, экспресс-доставку, банковские услуги, финтех и развитие бизнеса. Ежемесячно экосистема Uzum обслуживает почти треть населения страны.

Недавно компания привлекла финансирование в размере 114 миллионов долларов США, что повысило ее капитализацию до 1,16 миллиарда долларов США. Основная часть этого капитала была вложена калифорнийской компанией FinSight Ventures.

По данным Times of Central Asia, согласно структуре сделки, инвестиции в акционерный капитал составили более 50 миллионов долларов, и еще 50 миллионов долларов были привлечены ранее в виде кредитов.

Ключевые показатели Uzum в соответствии со статьей, написанной Ясмитой Оун для Digital Market Reports, опубликованной 2 апреля 2024 года:

Учитывая, что более 60% населения Узбекистана составляют люди в возрасте до 30 лет, Узбекистан располагает широкой потребительской базой для цифрового взаимодействия.

“С момента запуска торговой площадки в октябре 2022 года Uzum переживает стремительный рост, ежемесячно привлекая более 8 миллионов активных пользователей и налаживая партнерские отношения с более чем 9000 продавцами. Предлагая широкий выбор из более чем 600 000 наименований товаров, Uzum превзошел по масштабам традиционные рынки, конкурируя с крупнейшими рынками страны. Вклад компании в финтех-сферу со схемой ”Покупай сейчас-плати позже” (BNPL) еще больше укрепил ее позиции, поскольку почти половина ее транзакций осуществляется с использованием этой услуги”, – пишет Ясмита Оун в своей статье.

Она добавляет, что недавний раунд финансирования серии А, включающий акционерный и долговой капитал, позволил Uzum привлечь значительный капитал для поддержки своих финтех-проектов и расширения возможностей электронной коммерции. В настоящее время разрабатываются планы по внедрению новых продуктов, расширению масштабов беззалогового кредитования и совершенствованию ИТ-инфраструктуры и логистики, направленные на значительное увеличение валовой стоимости товаров и двукратное увеличение кредитного портфеля.

• Внедрение новых продуктов и услуг

• Расширение масштабов беззалогового кредитования

• Совершенствование ИТ- и логистической инфраструктуры

“Компания Uzum, основанная Джасуром Джумаевым, соучредителем KupiKupon, и Борисом Добродеевым, бывшим генеральным директором российской социальной сети “ВКонтакте”, предоставляет услуги электронной коммерции и банковские проекты для частных лиц и малого и среднего бизнеса через суперприложение. Доли инвесторов будут составлять менее 5% у каждого”, – говорится в статье, опубликованной The Times of Central Asia 27 марта 2024 года.

Учредители планируют привлечь 300 миллионов долларов США в два этапа. Первый этап был успешно завершен благодаря привлечению капитала в размере 100 миллионов долларов США.

Джумаев говорит, что на втором этапе уже проявлен интерес со стороны Ближнего Востока, Великобритании и США.

The Times of Central Asia сообщает, что у компании амбициозные планы: запустить крупнейший в Узбекистане логистический комплекс для электронной коммерции, который увеличит ее оборот в 2,5 раза и расширит площадь складов до 500 000 квадратных метров, а также увеличит количество пунктов доставки заказов. К концу 2023 года у Uzum было 10 миллионов пользователей в месяц, а выручка от электронной коммерции превысила 150 миллионов долларов.

Следующим шагом для первого узбекского технологического единорога станет IPO, которое запланировано на 2026 год. По словам Джумаева, компания “рассматривает все возможности для оптимального привлечения капитала. Одним из сценариев является выход на Ташкентскую фондовую биржу и/или фондовую биржу Абу-Даби с параллельным размещением на западных рынках”.

FinSight Ventures считает, что Uzum является национальным лидером в ключевых вертикалях бизнеса, таких как финтех и электронная коммерция. В будущем компания может последовать примеру Kaspi.kz из соседнего Казахстана и стать самостоятельным лидером технологического рынка Узбекистана.

По данным международной аудиторской компании KPMG, Узбекистан демонстрирует очень уверенный экономический рост: рост ВВП страны за 2023 год составил 6%, а к 2030 году, согласно стратегии “Узбекистан-2030”, общий объем ВВП может достичь 160 миллиардов долларов. Электронная коммерция Узбекистана является самой быстрорастущей в Центральной Азии, и, по прогнозам, к 2027 году ее объем достигнет 1,8-2,2 миллиарда долларов.

Этот потенциал привлекает в страну крупных игроков онлайн-ритейла: российская компания Wildberries работает в Узбекистане с 2022 года, а Ozon, также российский, пришел в Узбекистан в ноябре 2023 года. В этом контексте у растущего национального лидера Uzum есть все шансы стать крупнейшим розничным продавцом в стране уже в следующем году.

По данным Daryo.uz, Uzum уже входит в число 10 самых дорогих брендов Узбекистана:

Узбекская торговая площадка Uzum Market, составляющая основу экосистемы Uzum, была создана на платформе, созданной по лицензии KazanExpress, а проект был реализован командой казанской торговой площадки.

В 2021 году узбекские бизнесмены приехали в Казань, чтобы перенять опыт своих татарстанских коллег, а затем решили привлечь команду KazanExpress к запуску этого проекта, вспоминает Ильшат Хаметов, заместитель директора KazanExpress, который позже стал управляющим директором Uzum Market, говорится в отчете, опубликованном Business Online.

“Насколько я знаю, тогда KazanExpress продал им эксклюзивную бессрочную лицензию на платформу, на которой была построена система электронной коммерции компании. Затем Хаметов возглавил Uzum Market, а Линар Хуснуллин стал управляющим партнером”, – рассказывает источник Business Online, знакомый с ситуацией.

Помимо Uzum Market, в экосистеме Uzum есть еще несколько элементов:

• Uzum Tezkor – Быстрая доставка из кафе, ресторанов и продуктовых магазинов Ташкента

• Uzum Nasiya – предлагает своим пользователям купить товары и услуги в партнерских точках в онлайн и офлайн формате в рассрочку до 12 месяцев

• Uzum Business – приложение для развития бизнеса

• Uzum Bank – удобный цифровой банк и P2P-сервис №1 в мире

Веб-сайт Uzum

https://uzum.com/

Команда Uzum

Джасур Джумаев – CEO и основатель экосистемы Uzum. Серийный технологический предприниматель из Ташкента, венчурный инвестор, бизнес-ангел. Ранее – основатель группы технологических компаний, специализирующейся на разработке программного обеспечения для операторов связи и провайдеров цифровых услуг на международных рынках.

Никита Гуляев – финансовый директор

Более семи лет проработал в компаниях Big 4 и более 10 лет на позиции финансового директора в компаниях финансового сектора.

Ранее курировал как классические функции CFO (финансы, управленческая отчетность, казначейство, данные, бухгалтерия, налоги), так и ряд направлений по развитию бизнеса (валютно-обменные операции, брокерские услуги, лизинговый бизнес, M&A сделки).

Леонид Черный – Исполнительный директор Uzum Data

Имеет многолетний опыт работы с данными в крупнейших технологических компаниях Восточной Европы, в том числе в сфере аналитики больших данных и применению технологий машинного обучения. Двукратный лауреат CDO Award, участник экспертного жюри World AI&Data Challenge, член экспертного совета Ассоциации Больших Данных, руководитель совета образовательной программы Big Data and Analytics Высшей Школы Менеджмента СПбГУ.

Роман Лаврентьев – Операционный директор

Роман отвечал за запуск и развитие бизнеса, а также разработку продукта в компаниях, работающих на российских и иностранных рынках.

Занимал должности CEO и CPO IT-компании Sifox, отвечал за развитие продукта в компании PimPay, управлял коммерческим департаментом финтех-стартапа Arenza, сооснователь сервиса облачной логистики Logarifma.

Сергей Саликов – руководитель юридического департамента

Более 12 лет опыта в области сопровождения инвестиционных сделок, создания инвестиционных фондов и холдинговых структур в различных юрисдикциях.

Ранее возглавлял юридический департамент Российского фонда прямых инвестиций, руководил отделом юридического сопровождения M&A сделок в АО «Газпромбанк», а также работал в международных юридических и консалтинговых компаниях. Более 12 лет опыта в области сопровождения инвестиционных сделок, создания инвестиционных фондов и холдинговых структур в различных юрисдикциях.

Николай Селезнев – директор по стратегии и развитию бизнеса

Ранее работал на Global Markets (Raiffeisenbank, Alfa-Bank, JP Morgan), разрабатывал стратегии оптимизации продуктовых портфелей и выхода на новые рынки (Arthur D. Little), а также вел специальные проекты и сделки M&A (Eurasian Resources Group)

Электронная коммерция

Ильшат Хаметов – управляющий директор Uzum Market

Более 20 лет опыта работы в ритейле. Являлся директором нескольких филиалов в России компании Связной Евросеть.

В Kazan Express был заместителем генерального директора, управлял операционным блоком, HR и департаментом строительства.

Дмитрий Бензорук – управляющий директор Uzum Tezkor.

Обладает многолетним опытом в сферах FoodTech и FMCG в крупнейших российских и международных компаниях. В 2020 – 2022 годах Дмитрий руководил направлением e-grocery в Delivery Club, а до этого отвечал за развитие бизнеса в компаниях Yandex, Mars и Danone.

Финтех и банковское дело

Александр Филиппович – Председатель Правления АО «Uzum Bank»

Обладает двадцатилетним опытом успешного развития бизнеса и антикризисного управления в области банковского дела.

Ранее занимал руководящие позиции в крупнейших банках Республики Беларусь, где отвечал за развитие бизнеса и работу с международными партнерами и акционерами. /// nCa, 3 мая 2024 г.