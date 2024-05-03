Туркменистан и ПРООН расширяют сотрудничество для укрепления системы здравоохранения страны

Ашхабад, Туркменистан, 3 мая 2024 г. Сегодня Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗМПТ) и Программа развития ООН (ПРООН) подписали знаковый проект – «Соглашение о закупке продукции медицинского назначения для контроля инфекционных болезней в 2024-2025 гг.”. Этот проект с бюджетом более 34 миллионов долларов США, полностью финансируемый Правительством Туркменистана, свидетельствует о приверженности страны укреплению национальной системы здравоохранения.

Целью проекта является обеспечение всеобщего и повсеместного доступа населения Туркменистана к качественным услугам по борьбе с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями путем:

Бесперебойного и качественного снабжения служб лечения ТБ, заболеваний репродуктивной системы, кожных заболеваний, вирусного гепатита С, служб тестирования на ВИЧ и безопасного переливания крови;

Повышения потенциала медицинских работников;

Обеспечения плавного перехода мероприятий программы по борьбе с туберкулезом, финансируемой Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, на полное государственное финансирование к 2027 году, гарантируя ее качество, непрерывность и долгосрочную устойчивость.

Нынешний проект расширит достижения предыдущих лет и продолжит поставки тестов и лекарств от инфекционных заболеваний. Помимо лечения, в рамках проекта будут внедрены новые технологии, улучшены меры инфекционного контроля, оказана техническая помощь и техническое обслуживание.

«Инвестиции в здравоохранение являются основополагающим фактором для достижения Целей устойчивого развития», – отметил г-н Томица Паович, заместитель постоянного представителя ПРООН в Туркменистане. – «В ПРООН мы привержены сотрудничеству с Правительством Туркменистана и партнерами по развитию для обеспечения здорового образа жизни и благополучия для всех. Мы укрепляем и поддерживаем устойчивость широкого спектра медицинских услуг, необходимых для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) в Туркменистане, посредством многосекторального подхода, делающего упор на права человека и гендерное равенство».

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ПРООН и МЗМПТ сотрудничают в области общественного здравоохранения на протяжении многих лет, но особенно активно – с 2010 года, когда Страновой офис ПРООН был назначен основным получателем гранта на борьбу с туберкулезом от Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В частности, в области контроля инфекционных заболеваний ПРООН и МЗМПТ сотрудничают с 2016 года и уже реализовали четыре проекта на общую сумму 35 миллионов долларов США. ///nCa, 3 мая 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)