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Стройматериалы и промышленная продукция могут расширить номенклатуру туркмено-казахстанской торговли

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2 мая 2024 года состоялась встреча Посла Туркменистана Батыра Реджепова с министром промышленности и строительства Казахстана Каната Шарлапаева.

Казахстан и Туркменистан имеют долгую историю дипломатических и экономических отношений. По итогам стратегического партнерства объем взаимной торговли составил 563 млн. долл. в 2023 году, что на 22,5% больше прошлогодних показателей, сообщает министерство промышленности и строительства РК.

В ходе встречи туркменская сторона подчеркнула готовность к закупу арматуры в Казахстане вследствие планируемого заседания рабочей группы по увеличению товарооборота и расширения номенклатуры поставляемых товаров между двумя странами, который пройдет в мае.

Канат Шарлапаев поручил Председателю Комитета промышленности проработать вопрос предложения по предоставлению строительных материалов для крупного планируемого проекта Ашхабад-Сити.

Посол озвучил предложение о поставке цемента и стекла, на что министр отметил готовность Казахстана к сотрудничеству в сфере стекольной промышленности.

В ходе беседы стороны затронули тему сельского хозяйства, вследствие чего Посол выразил заинтересованность Туркменистана в закупе природного минерального комплекса фенольных углеводородов – леонардита, который есть в Казахстане. [Основными сферами применения леонардита являются: сельское хозяйство (активатор роста растений и кондиционер почвы, в кормлении продуктивных и непродуктивных животных, птиц и рыб, в бурении нефтяных скважин, для рекультивации почвы и очистки воды.]

Кроме того, во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сегменте обмена опытом проектных работ по градостроительству и архитектуре, а также сейсмостойкости строительства. ///nCa, 3 мая 2024 г.

 

 

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