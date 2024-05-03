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Проект ПРООН модернизировал 114 лабораторий в Туркменистане

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В рамках проекта, финансируемого Правительством Туркменистана и осуществляемого ПРООН, успешно завершена установка современного лабораторного оборудования и проведены обучающие тренинги для специалистов в 10 клинических лабораториях Ахалского велаята и 28 клинических лабораториях Ашхабада, сообщает ПРООН в Туркменистане.

Лаборатории также обеспечены необходимыми расходными материалами и реактивами для проведения широкого спектра анализов, включая общий и биохимический анализы крови, коагуляцию крови, анализ мочи, микроскопию и другие виды исследований.

Аналогичные мероприятия уже завершены в 19 лабораториях Марыйского велаята, 27 лабораториях Лебапского велаята, 16 лабораториях Дашогузского велаята и 14 лабораториях Балканского велаята. Таким образом, по всему Туркменистану были модернизированы 114 лабораторий.

Целью данного проекта является укрепление клинико-лабораторной службы Национальной системы здравоохранения Туркменистана и повышение доступности современных и качественных медицинских услуг для населения на уровне первичного звена здравоохранения. В рамках проекта планируется продолжить обеспечение лабораторий необходимыми реактивами и расходными материалами, а также оказывать техническую поддержку лабораториям Туркменистана. ///nCa, 3 мая 2024 г. (фото – ПРООН Туркменистан)

 

 

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