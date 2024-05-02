News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Tуркменистан: одна из школ в Туркменбаши признана самой энергоэффективной

Tуркменистан: одна из школ в Туркменбаши признана самой энергоэффективной

By

Европейский Союз наградил школу №10 в Туркменбаши, Туркменистан, званием самой энергоэффективной школы, сообщает проект ЕС SECCA (Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии).

Эта награда является признанием неоценимого вклада учителей в развитие у детей навыков бережного и рационального использования природных ресурсов, защиты окружающей среды и планеты.

Церемония награждения и экологическая акция для школьников были организованы в рамках Дней устойчивой энергетики ЕС в Туркменистане совместно с Программой развития ООН в Туркменистане при поддержке Министерства энергетики и Министерства образования Туркменистана, администрации города Туркменбаши. ///nCa, 2 мая 2024 г. (фото – SECCA, Представительством ЕС в Туркменистане)

Несколько фотографий с церемонии награждения:

 

Related posts:

  1. Европейский Союз – Туркменистан: Дни устойчивой энергетики стартовали в городе Мары
  2. Эксперты SECCA посетили Туркменистан для обсуждения вопросов энергоэффективности и внедрения возобновляемых источников энергии
  3. Шесть школ Туркменистана получили статус Ассоциированных школ ЮНЕСКО
  4. ВОЗ проводит санитарно-просветительские занятия по иммунизации для учеников общеобразовательных школ по всему Туркменистану
  5. Морской торговый флот Туркменистана предлагает фидерные перевозки по маршруту Туркменбаши – Баку – Туркменбаши
  6. Продвижение энергоэффективности в Туркменистане: ПРООН проводит серию мероприятий в г. Мары
  7. Еще одно место для рыбалки, еще одна группа добровольцев-охранников Алабаев
  8. Туркменские железные дороги предоставляют льготы для международных транзитных перевозок через порт Туркменбаши
  9. Круглый стол на тему: «Роль международного морского порта Туркменбаши, как транзитного хаба для Центрально-азиатского экспорта»
  10. Запущен новый проект Европейского Союза по развитию устойчивой энергетики в Центральной Азии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan