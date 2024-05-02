Tуркменистан: одна из школ в Туркменбаши признана самой энергоэффективной

Европейский Союз наградил школу №10 в Туркменбаши, Туркменистан, званием самой энергоэффективной школы, сообщает проект ЕС SECCA (Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии).

Эта награда является признанием неоценимого вклада учителей в развитие у детей навыков бережного и рационального использования природных ресурсов, защиты окружающей среды и планеты.

Церемония награждения и экологическая акция для школьников были организованы в рамках Дней устойчивой энергетики ЕС в Туркменистане совместно с Программой развития ООН в Туркменистане при поддержке Министерства энергетики и Министерства образования Туркменистана, администрации города Туркменбаши. ///nCa, 2 мая 2024 г. (фото – SECCA, Представительством ЕС в Туркменистане)

Несколько фотографий с церемонии награждения: