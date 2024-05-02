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Казахстан, Узбекистан и Азербайджан соединят энергосистемы – подписан меморандум

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Казахстан, Узбекистан и Азербайджан соединят свои энергосистемы высоковольтным кабелем, который будет проложен по дну Каспийского моря, а в перспективе энергетическая интеграция трех стран нацелена на экспорт зеленой энергии в Европу.

В Ташкенте 1 мая состоялась вторая встреча министров энергетики Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, в ходе которой стороны подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Узбекистана Дж. Мирзамахмудов, министр инвестиций, промышленности и торговли Л. Кудратов, министр энергетики Казахстана А. Саткалиев, министр энергетики Азербайджана П. Шахбозов, министр экономики Азербайджана М. Джаббаров и представители других ведомств и международных финансовых институтов.

Меморандум определяет основные условия Проекта соединения энергосистем Узбекистана – Казахстана – Азербайджана («Зеленый коридор»)».

Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран для с осуществлением наиболее оптимального с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергии из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

В ходе встречи было утверждено техническое задание на разработку предварительного технико-экономического обоснования проекта.

«В рамках технического задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель для развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) и для продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза», – заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Стороны рассмотрели вопрос о привлечении международных консультантов для изучения технических и экономических условий. Обсуждались основы проекта, подготовка проекта межгосударственного соглашения и другие вопросы.

Предполагается, что проект даст возможность экспортировать в Европу из указанных стран зеленую энергию, то есть энергию, производимую из возобновляемых источников. В настоящее время установленная мощность объектов ВИЭ в Казахстане составляет 2 868,6 МВт, в конце 2023 года Узбекистан запустил в строй шесть объектов ВИЭ мощностью 2 400 МВт. В общем производстве электроэнергии Азербайджана мощность, вырабатываемая из возобновляемых источников энергии, составляет 1 688 МВт. ///nCa, 2 мая 2024 г.

 

 

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