Дни устойчивой энергетики Европейского Союза в Туркменистане 2024: Международная конференция в Туркменбаши представит решения для продвижения устойчивой энергетики

Туркменбаши, Туркменистан – Более 70 делегатов из Туркменистана, Европейского Союза (ЕС) и других стран Центральной Азии (ЦА) собрались сегодня на Международной конференции «Изменение климата – вызовы и решения для устойчивой энергетики», чтобы поделиться опытом реализации политики устойчивой энергетики на практике.

Конференция прошла в рамках кампании «Европейский Союз – Туркменистан: Дни устойчивой энергетики» и была организована совместно Министерством энергетики Туркменистана, администрацией города Туркменбаши, ЕС в рамках его проекта «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)» и проектом Программы развития ООН «Устойчивые города в Туркменистане: комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе».

Мероприятие собрало экспертов в области энергетики, политиков, исследователей, представителей гражданского общества, международных организаций и международных финансовых учреждений. Оно стало форумом, ориентированным на практические действия, для обмена опытом и передовой практикой, в том числе на основе уроков, извлеченных государствами-членами ЕС и Договаривающимися сторонами Энергетического сообщества.

Обращаясь к участникам конференции, представитель Министерства энергетики Энеджан Какаева сказала: «Устойчивая энергетика является одной из движущих сил экономического развития, выполнения Повестки дня для устойчивого развития на период до 2030 года и играет огромную роль в смягчении последствий изменения климата. Признание той роли, которую устойчивая энергетика играет в современном обществе, имеет огромное значение. Для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года необходимо обеспечить рациональное использование природных ресурсов, разработать устойчивые схемы производства и потребления, создать устойчивую энергетическую инфраструктуру. Устойчивая энергетика является основой обеспечения социального и экономического благополучия, обеспечения здорового образа жизни и повышения уровня жизни. Принятия нового Закона Туркменистана «Об энергосбережении и энергоэффективности» является решающим шагом на пути обеспечения устойчивой энергетики. При разработке этого закона, проект ЕС SECCA совместно с проектом ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане» оказали содействие Министерству энергетики Туркменистана, в частности, была оказана техническая поддержка в изучении передового международного опыты стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности. Международная конференция «Изменение климата – вызовы и решения для устойчивой энергетики», станет платформой для обмена опытом и обсуждения направлений дальнейшего сотрудничества».

Г-жа Беата Пекса, посол ЕС в Туркменистане, вновь подтвердила поддержку ЕС и в своей речи сказала: «Для решения проблем, вызванных изменением климата, и поддержки благополучия нынешнего и будущих поколений переход к устойчивой энергетике не только желателен, но и необходим. В этом отношении важное значение имеют сотрудничество и диалог. Европейский Союз приветствует многогранный подход правительства Туркменистана к продвижению устойчивой энергетики посредством политических реформ, повышения энергоэффективности и развития международного партнерства. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и подтвердить приверженность ЕС ускорению справедливого энергетического перехода в Туркменистане. Через совместные усилия Туркменистан и ЕС могут раскрыть весь потенциал чистой энергии и достичь положительных социально-экономических и экологических результатов».

Участники конференции рассмотрели эволюцию политики ЕС по смягчению последствий изменения климата и практическое применение лучших практик ЕС в Центральной Азии. Они обсудили европейский и международный опыт повышения энергоэффективности в зданиях и промышленности, а также комплексные решения для продвижения возобновляемой энергетики.

Помимо Конференции, в рамках Дней устойчивой энергетики ЕС в Туркменистане прошел цикл лекций для студентов высших учебных заведений в Ашхабаде и Туркменбаши, а также Экологическая акция для школьников и церемония награждения самой энергоэффективной школы в Туркменбаши. ///Представительство ЕС в Туркменистане

Несколько фотографий с мероприятий: