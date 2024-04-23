Туркменский судостроительный завод получил ISO сертификаты

С 24 по 29 марта 2024 года, «Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан», были предприняты аудиторские работы по получению сертификатов ISO под наблюдением Института «Global Standarts» из Республики Корея.

В результате процесса, 16 апреля предприятие получило сертификаты ISO 9001:2015, подтверждающий систему менеджмента качества; ISO 45001:2018, гарантирующий систему менеджмента охраны здоровья и технической безопасности; и ISO 14001:2015, обеспечивающий систему экологического менеджмента.

Завод был сдан в эксплуатацию в 2018 году и рассчитан на обработку 10.000 тонн стали и постройку 4-6 судов в год. Кроме этого на заводе существует возможность обработки 2.000 тонн стали в год для ремонта 20-30 судов. ///nCa, 23 апреля