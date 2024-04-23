News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Туркменский судостроительный завод получил ISO сертификаты

Туркменский судостроительный завод получил ISO сертификаты

By

С 24 по 29 марта 2024 года, «Судостроительный и судоремонтный завод «Балкан», были предприняты аудиторские работы по получению сертификатов ISO под наблюдением Института «Global Standarts» из Республики Корея.

В результате процесса, 16 апреля предприятие получило сертификаты ISO 9001:2015, подтверждающий систему менеджмента качества; ISO 45001:2018, гарантирующий систему менеджмента охраны здоровья и технической безопасности; и ISO 14001:2015, обеспечивающий систему экологического менеджмента.

Завод был сдан в эксплуатацию в 2018 году и рассчитан на обработку 10.000 тонн стали и постройку 4-6 судов в год. Кроме этого на заводе существует возможность обработки 2.000 тонн стали в год для ремонта 20-30 судов. ///nCa, 23 апреля

 

 

Related posts:

  1. Бакинский судостроительный завод может разместить свои заказы на туркменской верфи
  2. Туркменский судостроитель «Балкан» отремонтировал более 80 судов
  3. В 2023 году карбамидный завод на западе Туркменистана произвел свыше миллиона тонн удобрений
  4. Сертификация судоверфи и трансфер судостроительных технологий – сотрудничество Южной Кореи и Туркменистана приносит плоды
  5. В Туркменистане введен в эксплуатацию новый карбамидный завод – вся продукция доступна на экспорт
  6. Daewoo E&C может построить в Туркменистане первый в Центральной Азии завод по производству голубого аммиака
  7. На востоке Туркменистана открылся частный завод по производству строительных смесей
  8. Президенту Туркменистана вручили сертификаты первого в мире завода по производству газобензина
  9. Туркменская судостроительная верфь «Балкан» предлагает услуги по различным видам ремонта судов
  10. Флагманский нефтеперерабатывающий завод Туркменистана экспортировал 1,3 млн.тонн нефтепродуктов в 2023 году
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan