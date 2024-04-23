Туркменистан и Великобритания подписали двусторонние документы

23 апреля 2024 года в рамках визита Государственного Секретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Лорда Кэмерона в Туркменистан в МИД Туркменистана состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов, а именно стороны подписали:

Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2024-2025 годы;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Blue Marine Foundation по защите биологического разнообразия и охране окружающей среды, и содействию их сохранения на Каспийском море;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством «Туркменарагатнашык» агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Компанией «Dialogue Events Ltd.» (Великобритания).

По завершению церемонии участники выразили уверенность в том, что подписанные двусторонние документы послужат расширению туркмено-британского партнерства в различных сферах.

Blue Marine Foundation — организация по охране морской среды, основана в 2009 году. Blue Marine занимается созданием морских заповедников, восстановлением жизненно важных мест обитания и внедрением моделей устойчивого рыболовства. Миссия Blue Marine заключается в том, чтобы к 2030 году по крайней мере 30% мирового океана находилось под эффективной защитой, а остальные 70% управлялись ответственным образом.

Основанная в 2007 году, компания DIALOGUE Events является профессиональным организатором мероприятий, специализирующимся на проведении отраслевых конференций и выставок “под ключ” от правительства до бизнеса. Компания организует ежегодные отраслевые мероприятия, ориентированные на страны и регионы; торговые миссии-роуд-шоу и разовые специальные мероприятия, направленные на продвижение прямых иностранных инвестиций в принимающую страну и международное деловое сообщество. Компания работает на международном уровне из штаб-квартиры в Соединенном Королевстве. ///nCa, 23 апреля 2024 г.