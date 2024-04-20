News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Румыния: Слово Махтумкули звучит в различных группах общества

Румыния: Слово Махтумкули звучит в различных группах общества

By

18 апреля 2024 года Посольством Туркменистана в Румынии при содействии Организации «Супруги глав дипломатических миссий» в Бухаресте был проведён литературный вечер, посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги.

Вниманию собравшихся была представлена обширная информация о жизни и творчестве великого мастера слова туркменского народа. При сравнении языка оригинала с переводами на различные языки мира, особенный интерес среди прекрасных представительниц вызвала лаконичность и мелодичность поэтического языка Махтумкули и вопросы перевода при передачи глубокого смысла и созвучности оригинала. Обширность тем и актуальность поэм и по сей день пробуждает у представительниц различных стран мира живой интерес к дальнейшему изучению поэзии туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

Было также отмечено, что творчество Махтумкули Фраги проникает в духовный мир людей и отражает общечеловеческие жизненные темы. Именно по этой причине его прекрасные стихи, звучащие на устах как песня и впитанные памятью как мудрость, были переведены и переводятся на десятки языков мира, в том числе и на румынский язык.

Обмен мнениями участниц мероприятия был продолжен за праздничным туркменским дастарханом. ///nCa, 20 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)

 

 

Related posts:

  1. Международная культурная конференция в Бухаресте: Румыния знакомится с творчеством Махтумкули Фраги
  2. Румыния знакомится с туркменской культурой и творчеством Махтумкули
  3. Парламентская дипломатия и празднование 300-летия Махтумкули Фраги – в центре внимания встречи Посла Туркменистана и депутата румынского парламента
  4. Туркменистан и Румыния запланировали ряд совместных культурных мероприятий
  5. Девиз 2024 года в Туркменистане: Кладезь разума Махтумкули Фраги
  6. В штаб-квартире ООН в г.Нью-Йорке состоялось специальное мероприятие к 300-летию Махтумкули Фраги и Всемирному дню поэзии
  7. В Анкаре состоялась конференция в честь объявления 2024 года в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги»
  8. Делегаты из 34 стран примут участие в ашхабадской конференции, посвященной Махтумкули Фраги
  9. Челлендж на чтение стихов Махтумкули Фраги в Брюсселе продолжили чиновники Евросоюза
  10. Туркменистан и Румыния будут наращивать сотрудничество в области образования – румынские вузы предлагают 105 стипендий для туркменских граждан
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan