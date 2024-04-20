Румыния: Слово Махтумкули звучит в различных группах общества

18 апреля 2024 года Посольством Туркменистана в Румынии при содействии Организации «Супруги глав дипломатических миссий» в Бухаресте был проведён литературный вечер, посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги.

Вниманию собравшихся была представлена обширная информация о жизни и творчестве великого мастера слова туркменского народа. При сравнении языка оригинала с переводами на различные языки мира, особенный интерес среди прекрасных представительниц вызвала лаконичность и мелодичность поэтического языка Махтумкули и вопросы перевода при передачи глубокого смысла и созвучности оригинала. Обширность тем и актуальность поэм и по сей день пробуждает у представительниц различных стран мира живой интерес к дальнейшему изучению поэзии туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

Было также отмечено, что творчество Махтумкули Фраги проникает в духовный мир людей и отражает общечеловеческие жизненные темы. Именно по этой причине его прекрасные стихи, звучащие на устах как песня и впитанные памятью как мудрость, были переведены и переводятся на десятки языков мира, в том числе и на румынский язык.

Обмен мнениями участниц мероприятия был продолжен за праздничным туркменским дастарханом. ///nCa, 20 апреля 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)