Казахстан и Кыргызстан углубляют союзнические отношения

В пятницу, 19 апреля 2024 г, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписали Договор об углублении и расширении союзнических отношений.

Документ был подписан в ходе официального визита Жапарова в Астану.

«Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу за значительный вклад в укрепление традиционно дружеских и добрососедских отношений между нашими странами», – сказал Токаев на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета.

«По итогам сегодняшних переговоров подписан Договор об углублении и расширении союзнических отношений, отвечающий общим интересам. Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и сельском хозяйстве, реализации совместных проектов в сферах транспорта и коммуникаций, цифровизации. Особое внимание мы уделили эффективному использованию водно-энергетических ресурсов региона», – отметил Жапаров.

Президент Казахстана также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и достигли конкретных и важных соглашений.

Особе внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей.

«Казахстан – один из ключевых партнеров Кыргызстана в сфере торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в увеличении данного показателя до 2 млрд долларов», – отметил Токаев.

По его словам, Казахстан может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов.

Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены возможности в агропромышленном секторе. В 2023 году товарооборот между двумя странами в этой сфере вырос на 10 % и достиг 300 млн долларов.

В индустриальной области, планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области за счет предпринимателей Казахстана, ведутся переговоры по строительству ферросплавного завода в Джалал-Абадской области.

Традиционно, лидеры сверили позиции по актуальным международным и региональным вопросам. Стороны договорились принять активное участие в очередной VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане в этом году.

В честь признания огромного вклада в развитие и укрепление двусторонних отношений, Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Кыргызстана орден «Достық» I степени.

Орденом “Достык” (Дружба) награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

По итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана были подписаны следующие документы: