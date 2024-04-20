News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Казахстан и Кыргызстан углубляют союзнические отношения

Казахстан и Кыргызстан углубляют союзнические отношения

By

В пятницу, 19 апреля 2024 г, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписали Договор об углублении и расширении союзнических отношений.

Документ был подписан в ходе официального визита Жапарова в Астану.

«Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу за значительный вклад в укрепление традиционно дружеских и добрососедских отношений между нашими странами», – сказал Токаев на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета.

«По итогам сегодняшних переговоров подписан Договор об углублении и расширении союзнических отношений, отвечающий общим интересам.  Рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и сельском хозяйстве, реализации совместных проектов в сферах транспорта и коммуникаций, цифровизации. Особое внимание мы уделили эффективному использованию водно-энергетических ресурсов региона», – отметил Жапаров.

Президент Казахстана также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, и достигли конкретных и важных соглашений.

Особе внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей.

«Казахстан – один из ключевых партнеров Кыргызстана в сфере торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в увеличении данного показателя до 2 млрд долларов», – отметил Токаев.

По его словам, Казахстан может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов.

Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены возможности в агропромышленном секторе. В 2023 году товарооборот между двумя странами в этой сфере вырос на 10 % и достиг 300 млн долларов.

В индустриальной области, планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области за счет предпринимателей Казахстана, ведутся переговоры по строительству ферросплавного завода в Джалал-Абадской области.

Традиционно, лидеры сверили позиции по актуальным международным и региональным вопросам. Стороны договорились принять активное участие в очередной VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Астане в этом году.

В честь признания огромного вклада в развитие и укрепление двусторонних отношений, Касым-Жомарт Токаев вручил Президенту Кыргызстана орден «Достық» I степени. 

Орденом “Достык” (Дружба) награждаются граждане за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

По итогам двусторонних переговоров, а также шестого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана были подписаны следующие документы:

  1. Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой;
  2. Решение шестого заседания Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики;
  3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций;
  4. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года;
  5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития,инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Государственным агентством по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
  6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
  7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе на 2024-2027 годы. ///nCa, 20 апреля 2024 г. (фото – пресс-служба Президента Кыргызстана) 

Related posts:

  1. Узбекистан и Кыргызстан вступают во всеобъемлющее стратегическое партнерство – в ходе визита президента Узбекистана в Кыргызстан подписано 25 документов
  2. Узбекистан и Таджикистан закрепили союзнические отношения договором
  3. Казахстан и Вьетнам отменили визовые режим и намерены довести товарооборот до 1 млрд.долл.США
  4. Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан
  5. Бизнесмены Казахстана и Кыргызстана подписали сделки на $ 300 миллионов
  6. Российско-кыргызские переговоры на высшем уровне – Итоги
  7. Казахстано-российские переговоры на высшем уровне в Астане подтвердили отношения добрососедства и сотрудничества между двумя странами
  8. Раиси и Токаев отметили важность железнодорожной трассы Казахстан-Туркменистан-Иран
  9. Транспортно-логистическое сотрудничество: Казахстан и Азербайджан – стратегические партнеры
  10. Кыргызстан рассматривает возможность введения лекций про наследие Махтумкули в школьные и вузовские программы
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan