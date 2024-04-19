Узбекистан и Таджикистан закрепили союзнические отношения договором

В четверг, 18 апреля 2024 г, Узбекистан и Таджикистан подписали Договор о союзнических отношениях. Подписи под договором поставили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров на высшем уровне в Душанбе.

Президент Узбекистана находится с двухдневным государственным визитом в Таджикистан.

На пресс-конференции после переговоров, Мирзиёев заявил, что поистине историческим итогом нынешнего визита стало подписание Договора о союзнических отношениях, который полностью отвечает коренным интересам двух братских народов.

«Договор будет содействовать более широкому раскрытию потенциала нашего взаимодействия. Этот документ также станет важным фактором укрепления мира и стабильности в нашем регионе – Центральной Азии», – подчеркнул Рахмон.

Помимо того, стороны подписали 28 документов, охватывающих практически все направления узбекско-таджикского сотрудничества.

В частности, для развития региональных отношений между двумя странами подписано 5 соглашений о сотрудничестве между исполнительными органами государственной власти Хатлонской и Согдийской областей Республики Таджикистан и органами власти Хорезмской, Ферганской, Сырдарьинской, Наманганской и Андижанской областей Республики Узбекистан.

Соглашения, протоколы, меморандумы, дорожные карты и программы сотрудничеств регулируют развитие и расширение сотрудничества в важных и приоритетных для обеих сторон областях границы, защиты прав потребителей, промышленности, воздушной связи, международной автомобильной связи, строительства мостов, агропромышленного комплекса, ветеринарии и безопасности пищевых продуктов, культуры, библиотечного дела, подготовки кадров в областях вирусологии, микробиологии, молекулярной биологии, эпидемиологии, биотехнологии и фармакологии, аттестации научных кадров, преподавания высшей квалификации, туризма и надзор за деятельностью кредитных организаций.

По линии экономического взаимодействия, президенты поставили перед правительствами своих стран задачу по доведению товарооборота до 2 миллиардов долларов, в том числе за счет активного замещения импорта из третьих стран. За последние семь лет товарооборот между двумя странами вырос почти в 40 раз и в 2023 году составил 750 млн.долл.США. В настоящее время на территории двух стран функционируют 370 таджикско-узбекских совместных предприятий.

На переговорах отмечена важность ускорения создания свободной торгово-приграничной зоны «Ойбек-Фотехобод» и торгово-логистического центра «Андархан».

Достигнуты договоренности о развитии промышленной кооперации, за счет совместных проектов в машиностроении, энергетике, электротехнике, металлургии, добывающей, текстильной, фармацевтической, агропромышленной и других приоритетных отраслях.

Для поддержки таких значимых проектов будет эффективно использован потенциал узбекско-таджикской Инвестиционной компании.

Приоритетное внимание уделено сотрудничеству в водно-энергетической сфере. Подтверждена готовность продолжать конструктивное взаимодействие в сфере совместного использования трансграничных водных ресурсов.

В ходе переговоров стороны отметили важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере энергетики. Особое внимание было уделено реализации совместного проекта по строительству двух ГЭС в бассейне реки Зарафшан.

Были обсуждены необходимые меры по обеспечению параллельной работы энергосистемы Таджикистана и Объединённой энергосистемы Центральной Азии.

Транспортная отрасль заняла особое место на встрече. Главы государств поручили правительствам проработать вопрос открытия новых авиамаршрутов между городами двух стран, а также увеличить частоту полетов между столицами.

По линии политического взаимодействия, Мирзиёев и Рахмон подтвердили обоюдное стремление и далее продолжать конструктивное сотрудничество в рамках региональных структур и на международных площадках в целях объединения усилий по продвижению интересов и обеспечению устойчивого развития в Центральной Азии.

Отмечена важность тесных контактов в противодействии современным вызовам и угрозам, продвижения социально-экономических проектов в Афганистане.

По итогам переговоров главы государств поручили правительствам подготовить совместную «дорожную карту» и наладить механизмы эффективной реализации достигнутых договоренностей. ///nCa, 19 апреля 2024 г.